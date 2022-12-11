MG MULAN 交付，上汽名爵欧洲销量突破 10 万辆大关

IT之家 12 月 11 日消息，上汽集团最新数据显示，随着 MG4 Electric （国内定名为 MG MULAN）正式向客户交付，上汽 MG 欧洲今年前 11 个月销量已超过 10 万台，同比增长 106%。

上汽集团表示，其中欧洲大陆销量突破 5 万台，同比增长 160%；英国销售近 5 万台，同比增长 64%。欧洲成为 MG 品牌海外首个“10 万辆级”市场，产品足迹遍布英国、法国、德国、西班牙、意大利等 38 个国家。

IT之家了解到，MG4 Electric 今年 9 月正式登陆欧洲市场，上市 3 个月已收获超过 2 万台订单。上汽集团预计 2023 年将进入全球超过 80 个国家。目前，MG 品牌已在欧洲建设超过 790 家门店。

作为一款纯电动全新车型，名爵 MG MULAN 基于上汽星云架构打造，配备全新超级电驱驱动系统及魔方电池，于今年 9 月上市。

动力方面，名爵 MG MULAN 提供两驱版和四驱版，同时分三个动力版本和对应的三个续航里程。其中，动力系统包括 125kW 单电机 + 51kWh 电池版本、150kW 单电机 + 64kWh 电池版本、总功率 315kW 双电机 + 64kWh 电池版本，对应的续航里程分别为 425km、520km 和 460km。