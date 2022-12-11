送半年碎屏险：荣耀 Magic3 Pro 手机 512G 版 3859 元腰斩清仓

荣耀 Magic3 Pro 手机发布于 2021 年 8 月 12 日，12+512G 发售价为 6799 元。

京东双十二大促期间，11 日晚 20 点，清仓价为 3859 元，约为发售价的 5.6 折：点击查看。

下单赠送半年碎屏险。

荣耀 Magic3 Pro 有晨晖金、釉白色、亮黑色三种配色，Pro 版达到 IP68 级防尘防水。

荣耀 Magic3 采用 89° 超曲屏，拥有 94.86% 屏占比与 10bit 真 10.7 亿色，支持 120Hz 刷新率与 1920Hz 高频 PWM 调光。

荣耀 Magic3 系列搭载全新的 OS Turbo X 系统引擎，包含超低时延引擎、抗老化引擎和智慧内存引擎。此外，荣耀自研 GPU Turbo X 和 LINK Turbo X 技术也首次移植到骁龙 8 系列平台上。

荣耀 Magic3 系列配备超导六方晶石墨烯材质，内置 4600mAh 电池，全系列均通过了德国莱茵安全快充的认证。其中，荣耀 Magic3 支持 66W 有线超级快充；荣耀 Magic3 Pro 采用高通骁龙 888 Plus，支持 66W 有线和 50W 无线双超级快充。

荣耀推出全新自研 HONOR Image Engine 图像引擎，可异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力。荣耀 Magic3 系列配备多摄影像系统：前置 100° 超广角镜头，1.22μm 大像素尺寸；后置 5000 万像素超大底主摄，6400 万黑白摄像头以及 1300 万超广角镜头，荣耀 Magic3 Pro 还搭载 6400 万潜望式长焦摄像头。

荣耀 Magic3 Pro 还搭载前置 3D 景深镜头，支持 3D 人脸解锁和 AI 智慧感知；还有主摄级荣耀最高 6400 万潜望式长焦摄像头，3.5 倍光学变焦，10 倍混合变焦，100 倍数字变焦，支持 OIS 光学防抖和 8*8 dToF 激光对焦系统。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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