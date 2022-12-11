蓝宝石 RX 7900 XTX 显卡现身法国亚马逊，比建议零售价贵 40%

IT之家 12 月 11 日消息，蓝宝石的 Radeon RX 7900 XTX 显卡已在法国亚马逊以 1319 欧元（当前约 9681 元人民币）的价格亮相，比建议零售价贵约 40%，目前价格已被撤下。

该卡的规格与 RX 7900 XTX 公版显卡的一致，没有定制散热和超频，欧洲的增值税约为 20%，但按照法国亚马逊的定价，比建议零售价高出了 40%。

IT之家了解到，AMD 即将在 12 月 13 日上市的新一代旗舰显卡 RX 7900XTX 售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元。

据有良好爆料纪录的B站Up 主“ECSM_Official”消息，AMD RX 7900 系列公版显卡可能无法在 12 月 14 日首发上市，于是 AMD 将原计划年底上市的非公型号提到 14 日，但非公型号似乎量不多，可能会加价。

AMD RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。