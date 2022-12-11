小时候买的油漆龟，究竟是怎么被养死的

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你小时候见过花花绿绿的“油漆龟”吗？当时，路边总有商人们将龟壳上涂满各色的颜料和花纹来吸引小朋友。

买过这样彩色小乌龟的人也许知道，这样的小乌龟并不好养活，可能很快就会死亡。

你见过这种彩色小乌龟吗？｜图源网络

当时，商家为了劝人购买，往往会宣称他们用的颜料并没有毒，而且龟壳那么厚，乌龟并不会受到任何影响，但事实并非如此。

给乌龟身上涂油漆，真的会要了它们的命。

不要购买油漆龟。｜wildlifecenter.org

就算商家宣称，给乌龟涂的油漆没有腐蚀性，但我们都知道，油漆涂料是有毒的，它其中有许多挥发性的有机物，包括醛类，苯，甲苯和甲烷等。吸入这些化合物，不仅会在短期内造成头晕、眼睛流泪等情况，长期则会造成肺部的损伤甚至神经系统疾病。

美国环境保护局还曾提醒人们，就算家里的油漆桶没有打开，或者已经用完，还是可能挥发出有毒的化学气体和烟雾。对于小小的乌龟来说也是如此，它们身上涂的油漆产生的挥发性物质也会伤害他们的呼吸系统，更严重的可能直接致命。

油漆有可能会腐蚀龟壳，也可能有挥发性化合物｜wildlifecenter.org

除了有毒之外，那些涂在外壳上的漆，其实也阻碍了乌龟的生长。

乌龟厚厚的壳就像盔甲，但它们并不只是保护壳这么简单，而是动物器官的一部分。他们不断生长着，也吸收着来自外界的能量。

和人类一样，乌龟也需要多晒太阳。研究就发现，暴露在强紫外线下的乌龟体内的维生素 D 含量更高。维生素 D 对于乌龟的骨骼发育很重要，与此同时，人们还发现，当乌龟得上了一种肿瘤疾病时，体内有更多维生素 D 的乌龟恢复得更快。

不晒太阳的龟和晒太阳的龟体内的维生素含量对比（黑色条形）｜参考资料 2

而在龟身上涂上厚厚的油漆，意味着乌龟难以再通过晒太阳来吸收营养了。这样的乌龟往往很脆弱，就算养活了，也可能会发育畸形，最终也会缓慢而痛苦地死去。

另外，乌龟的壳也担负着帮助呼吸的作用。因为龟壳太硬太厚，肺部无法在其中自由伸缩，因此想要在这样的壳里呼吸，就需要一些特殊的身体结构来帮助肺部的扩张和收缩。

动动手动动脚，其实是在呼吸。｜Giphy

苏黎世大学的一群古生物学家从海龟的一种祖先那里知道了乌龟呼吸的秘密。当时的乌龟祖先还没有进化出和现在一样厚的壳，不过它们的坚硬的背部骨头也已经限制了胸腔内器官的活动自由。研究者发现，那是的乌龟祖先已经有了一种能帮助呼吸的肌肉。

这些肌肉连接着体内的其他器官，当乌龟需要用肺部换气时，肌肉就会推挤器官来挤压位于壳下的气囊，从而帮助肺进行呼吸。因此，海龟走来走去、伸缩脖子其实就是在压缩壳下的气囊，以此辅助呼吸。有时候，乌龟就算在睡觉，身体也在抽动，其实也是呼吸的一种方式。

内脏辅助肺部呼吸。｜参考资料 4

总之，不管是龟壳本身，还是与龟壳相连的器官，都对乌龟的生长和生存有着重要的意义。但涂上油漆对他们有百害而无一益。乌龟龟壳本身的颜色是他们在大自然中的保护色，如果涂上扎眼的彩色，它们也难以再保护自己了。

动物保护者在遇到这种油漆龟后，往往还需要用其他的有机溶剂洗去，甚至直接刮掉。而这一过程不仅艰难，也会给乌龟造成压力。有动物保护者就说：这种没什么必要的事情本来可以在一开始就避免的。

龟壳上的油漆并不容易被刷去。｜Giphy

而童年路边售卖的彩色小鸡其实也是同样的道理，染色用的颜料对小鸡和人都有毒，不仅养不活，甚至对我们自身的健康都会带来威胁。

彩色小鸡其实也很难养活。｜图源网络

另外，通常被彩绘的巴西龟其实是外来入侵物种之一，如果放生还有可能会造成对自然环境的破坏。

…… 总之，不要购买油漆龟！

参考资料：

[1]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality#Sources

[2]Victoria E. Garefino, Sarah L. Milton.Influence of Sunlight on Vitamin D and Health Status in Green (Chelonia mydas) Sea Turtles with Fibropapillomatosis. Animals, 2022; 12 (4): 488 DOI: 10.3390/ani12040488

[3] https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/09/endangered-tortoise-shells-painted-florida-wildlife

[4] Lyson, Tyler R., et al. "Origin of the unique ventilatory apparatus of turtles."Nature Communications 5.1 (2014): 1-11.

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Skin，审校：阿娴