《死亡回归》PC 版配置要求公布：最低 GTX 1060 显卡和 16GB 内存

IT之家 12 月 11 日消息，在近日的 The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼上，Housemarque 宣布《死亡回归》将在 2023 年初登陆 PC 平台，此前该作是索尼 PS5 平台独占大作。

官方今日公布了《死亡回归》PC 版的配置要求：

最低配置：

操作系统：Windows 10 64 位（1903 版本及以上）

处理器：英特尔酷睿 i5-6400 或 AMD R5 1500X

内存：16GB

显卡：英伟达 GeForce GTX 1060 (6GB) 或 AMD Radeon RX 580 (8GB)

存储空间：60GB（推荐使用 SSD）

推荐配置：

操作系统：Windows 10 64 位（1903 版本及以上）

处理器：英特尔酷睿 i7-8700 或 AMD R7 2700X

内存：32GB

显卡：英伟达 RTX 2070 Super (8GB) 或 AMD RX 6700 XT (12GB)

存储空间：60GB（推荐使用 SSD）

《死亡回归》是一款 由 Housemarque 开发并由索尼互动娱乐发行在 PlayStation 5 平台上的 Roguelike 第三人称射击游戏，于 2021 年 4 月 30 日公开发售。故事讲述一位名叫“塞勒涅”的太空侦察兵降落在“阿特罗波斯星”上，以寻找神秘白色讯号的发信来源，却发现自己身陷在时间循环内。

2021 年 6 月，索尼 PlayStation 宣布已收购《死亡回归》游戏工作室 Housemarque，欢迎其来到 PlayStation 工作室大家庭。