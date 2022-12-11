《跑跑卡丁车》韩服确认停运，将于明年 1 月公布退款方案

IT之家 12 月 11 日消息，据此前报道，备受韩国玩家喜爱的游戏《跑跑卡丁车》将于明年上半年结束韩国国内服务，该游戏已运营长达 18 年。

今日，《跑跑卡丁车》韩服官网发布公告，游戏制作人 조재윤 亲自宣布，为了《跑跑卡丁车》 IP 的新方向和未来，决定终止服务。

IT之家了解到，조재윤在公告中没有公布游戏停运的具体细节，准备在 2023 年 1 月 5 日（星期四）通过网络直播为大家介绍详细信息，包括联赛的赛程、退款方案、后续方案等。

조재윤表示：“在成为制作人之前，我也是一名玩家，从推出到现在一直在享受《跑跑卡丁车》。我加入《跑跑卡丁车》成为开发者的一员，是因为我喜欢《跑跑卡丁车》，当我快乐或悲伤、生病或疲倦时，我总是和《跑跑卡丁车》在一起。现在它已经成为我们生命中最珍贵的部分，在宣布结束服务的这一刻，我们感到很不自在。”

续作《跑跑卡丁车：漂移》季前赛版本将于 2023 年 1 月 11 日登陆 Steam、 iOS 和安卓平台。《跑跑卡丁车：漂移》作为 Nexon 第一款完整的跨平台游戏，支持 PC（Steam）、家用游戏机（晚些时间支持 PlayStation、Xbox）和移动设备（iOS、Android）。

消息人士此前表示：“Nexon 是为了配合《跑跑卡丁车：漂移》的推出，才决定明年结束原版《跑跑卡丁车》的国内服务，《跑跑卡丁车》原有的开发人员现已陆续加入续作《跑跑卡丁车：漂移》的开发中。”