洗钱 120 亿抓获 63 人，通辽警方破获一起特大利用虚拟数字货币洗钱案

IT之家 12 月 11 日消息，据平安通辽（通辽市公安局官方公众平台）消息，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调 200 余名警力赴 17 省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，扣押涉案现金 3200 万元，涉案固定资产价值 1800 余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币 7500 余万元，冻结涉案资金 500 余万元，共计收缴违法所得约 1.3 亿元。

▲ 图源“平安通辽”微信公众号

2022 年 7 月 15 日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量 1000 余万元，涉嫌洗钱犯罪。

经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。

案件侦办期间，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。

2022 年 9 月 7 日，科尔沁分局一次调动警力 230 人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022 年 10 月 13 日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15 专案组”不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷 7.15 专案主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。

科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人 63 名，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，共计收缴违法所得约 1.3 亿元。

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021 年 5 月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链 (USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达 120 亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。

2022 年 10 月 24 日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的 7.15 专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等 63 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。