小米迷你主机（准系统）将于 12 月 14 日众筹，去掉内存、硬盘、操作系统售价 2799 元

IT之家 12 月 11 日消息，在今晚召开的小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，小米发布了旗下首款桌面电脑 —— 小米迷你主机，首发价 3699 元。

与此同时，小米推出了该主机的准系统版本，没有内存、硬盘、操作系统，众筹价 2799 元，将于 12 月 14 日上午 10 点开启众筹。

IT之家了解到，小米迷你主机配备 16GB 双通道 DDR4 内存与 512GB PCIe 4.0 SSD，搭载 Windows 11 操作系统，准系统去掉这三部分价格降了 900 元，大家可以自行选择是否需要。

该设备配备了双通道内存插槽，最高支持 64GB（32GB*2），还有双 SSD 插槽，分别为一个 M.2 2280 NVMe 插槽和 M.2 2242 SATA 插槽。

配置方面，小米迷你主机（准系统）搭载 12 代英特尔酷睿处理器 i5-1240P，12 核心 16 线程，4.4GHz 最高睿频，支持 40W 性能释放、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3。

接口方面，该设备提供 3 个 USB 3.2 接口，2 个雷电 4 接口、HDMI 2.1 接口，以及 2.5G 网线接口、USB 2.0 接口、3.5mm 耳机接口。

《首发价 3699 元，小米迷你主机正式发布：手掌大小机身，双雷电 4 接口》