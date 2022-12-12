小爱同学 6.0 正式发布：本地 AI 引擎全新升级，小米 13 / Pro 系列率先体验小爱建议

IT之家 12 月 11 日消息，在小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，小爱同学 6.0 正式发布，带来了多项优化改进。

小爱同学由语音助手全新升级成个人智能助手。升级后的小爱同学将由小爱语音（原小爱同学）、小爱视觉（原扫一扫）、小爱翻译、小爱通话（原 Al 通话）等一系列智能产品组成。

小爱视觉可以扫码、识物、扫名片、提取表格 / PPT 功能；

小爱翻译支持实时翻译、通话翻译、屏幕翻译，手机秒变翻译机；

小爱通话不单是 AI 接听和电话转文字，还有防漏接功能和实时翻译。

此外，小爱同学 6.0 支持了“小爱建议”功能，会根据用户的使用场景进行智能提醒，包括早上主动推送日程提醒、到地铁站主动弹出乘车码、出门提醒关灯、回家提醒拉窗帘等。

IT之家了解到，“小爱建议”相关功能从 2022 年 12 月开始陆续发布，第一批支持的手机机型有小米 13 Pro、小米 13，同时需 MIUI 13 以上版本以及小爱同学 6.0 以上版本使用。

“小爱翻译”功能：离线实时字幕适用于配备第一代骁龙 8 + 或后续芯片的机型，包括小米 13 系列、小米 12S 系列、小米 MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版，同时需在应用商店升级小爱翻译 App 至 V4.0 及以上版本。