OPPO Enco X2 金色流年、OPPO Watch 3 冰川灰官宣 12 月 15 日发布

IT之家 12 月 12 日消息，OPPO 官方今日上午宣布，OPPO Enco X2 金色流年、OPPO Watch 3 冰川灰将于 12 月 15 日 16:00 全球首发。

IT之家了解到，OPPO 未来科技大会 2022（OPPO INNO DAY 2022）将于 12 月 14 日-15 日举办，其中 OPPO Find N2 系列新品发布会于 12 月 15 日 16:00 举行。这也意味着，OPPO Enco X2 金色流年、OPPO Watch3 冰川灰将与 OPPO Find N2 一同发布。

具体来看，OPPO Enco X2 于今年 3 月发布，OPPO 称联合丹拿共研了 SuperDBEE 第二代同轴双单元，采用全新 LHDC4.0 技术，获 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，同时搭配超宽频主动降噪方案。降噪方面，OPPO Enco X2 每只耳机内置两颗高信噪比降噪麦克风，同时搭载三核降噪芯片，支持双重主动降噪，在降噪最深深度下潜达到约 45dB 的同时，让有效降噪频宽点达到 4kHz。

OPPO Watch 3 系列智能手表则于今年 8 月发布，首发高通骁龙 W5 Gen1 可穿戴平台以及 Apollo 4 Plus 双芯片，支持 UDDE 双擎混动技术 2.0，还有 1GB 内存 + 32GB 存储。其中，OPPO Watch 3 采用 1.75 英寸 372×430 AMOLED 表盘，OPPO Watch 3 Pro 采用 1.91 英寸 378×496 分辨率 LTPO 全曲面柔性屏。