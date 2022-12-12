纯白设计 + 全日系电容，酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款电源双 12 闪购大促

IT之家 12 月 12 日消息，在双 12 年终大促之际，酷冷至尊旗下的电源产品酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款电源也开启了闪购大促，双 12 到手价不高于 869 元。

酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款是一款纯白设计的电源，纯白的金属装甲颜值颇高，适合白色侧透机箱使用。侧板有机甲风的纹理，放在机箱的电源仓中也是一种美的享受。

酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款是一款全模组电源，提供了 5 个 PCI-E 8Pin 供电输出口。这意味着可以兼容市面上所有的 CPU + 显卡方案。即便是旗舰主板 + RTX 4090 这种档次的配置也能满足供电需求。此外，由于提供了一根 8Pin + 一根 4+4Pin 的 CPU 供电线，所以也能兼容双 CPU 主板的方案。

为了进一步强化显卡的供电，酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款配套的模组线升级为了更粗的 16AWG，解决供电衰减问题。即便是一拖二 8Pin 也能保持稳定。

酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款的用料也很出彩，它采用全日系电容，保证典型负载下效率可达 90% 以上，通过了 80Plus 金牌认证。

酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款背部提供了一个 HYBRID 切换按钮，可以实现在风扇停转模式与劲冷模式的切换。打开时电源负载 40% 以下时可以实现风扇停转，提供完全 0 噪音的使用体验。如果关闭的话，就能提供更低温度的使用环境。

包装内附带的模组线也采用纯白设计，内有 2 根 CPU 供电线，以及 3 根 GPU 供电线，足以满足绝大多数的装机需求。从标签上可以看出，它的 12V 输出为 849.6W，可以说没有任何虚标，能满足 850W 足额输出。

如果你正在寻找一款高颜值的纯白电源的话，不妨趁着双 12 闪购入手酷冷至尊 V850 GOLD V2 白色款，到手价不超过 869 元。