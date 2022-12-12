曝斯柯达考虑放弃在中国生产汽车，曾靠“贴牌大众”爆火，下一站发力印度

原文标题：《曝斯柯达打算退出中国市场，曾靠“贴牌大众”爆火，下一站发力印度》

未来只卖不产

又一家合资企业计划退出中国市场。

斯柯达，这家大众旗下的汽车品牌，目前考虑退出中国，明年将做出最终决定。

其首席执行官 Klaus Zellme 最近在采访中表示，“那里（中国市场）的竞争非常激烈，我们将与合资伙伴一起考虑要如何进行下去。”

来源：automobilwoche

Klaus Zellme 表示，斯柯达可以考虑只在中国销售汽车，而不是在那里生产汽车。

这意味着，以后再买斯柯达，可能就得需要进口了。

其实早在去年，就有消息称，斯柯达可能要退出中国市场，如今这一消息得到了公司老板的确认。

曾几何时，斯柯达也被称为“懂车的人才买”的汽车品牌。如今在新能源车狂飙突进的情况下，斯柯达在华的发展开始充满不确定性。

01 、开始加码印度？

真正退出的时间将在明年拍板，这让斯科达是否退出或以怎样的方式退出显得扑朔迷离。

Klaus Zellme 表示，公司需要联合生产力量，集中在其它地方，未来在俄罗斯市场的发展也不确定。

来源：斯柯达

在他们看来，中国汽车市场的竞争实在太激烈了，斯柯达具体会走到哪一步还不好说，Klaus Zellme 表示，正在和中国合作伙伴（上汽大众）商讨下一步的动作。

不过按照目前的趋势来看，斯柯达退出中国市场或是大概率事件。

斯柯达此次退出中国市场早就有迹可循，自 2019 年以来，斯柯达在中国的销量就开始急剧下降。根据其年度报告，斯柯达去年在中国销售了 71000 辆汽车，同比下降了 60%。

2018 年和 2019 年，中国曾是斯柯达汽车最大的市场，这两年间，汽车销量分别达到了 34.1 万辆和 28.2 万辆。不过随后就调转急跌，月销量不断遭遇腰斩。

斯柯达不是没有自救过。为了让国内市场回暖，2021 年 7 月，大众汽车副总裁岳斯谭出任斯柯达中国市场总裁，他被称为最懂中国市场的总裁，这让斯柯达看到一丝希望。

但从斯柯达的表现来看，并没能止住销量下滑的趋势。今年 10 月斯柯达全系车型销量为 2600 辆。在售的七款车型中，没有一款车型月销量能过千。

来源：斯柯达

最新的上险量数据显示，今年 1~10 月斯柯达累计销量为 38022 辆。相比去年同期，下降 61.32%。

照这个趋势走下去，斯柯达今年在国内的上险量很难突破 5 万辆，销量腰斩已成事实。去年，斯柯达在国内全年累计上险量为 11.48 万辆。

如今的斯柯达，在市场上已经没有了昔日的地位，在中国进行电动车转型时，也没有跟上脚步，直到现在都没有进行真正的电动化转型。

来源：斯柯达

在今年 8 月，斯柯达公布了接下来的规划，推出包括小型轿车、紧凑型 SUV 和 7 座家用 SUV 等三款纯电车，预计在 2026 年前公布上市。

可是在中国电动车市场激烈竞争的情况下，2026 年入局显然太晚了，就算电动化转型成功，以斯柯达在英国的 Enyaq 电动车的定位，约 28 万元的售价，在中国也很难有市场。

不过离开中国这个最大的汽车市场，斯柯达多少有点不甘心。

所以在中国丢失的市场份额，斯柯达打算在印度补回来。

斯柯达表示，接下来斯柯达会考虑加入到亚洲其他地区，比如印度，“印度现在是很有前途的亚洲市场之一。”

02 、大众贴牌车优势不再

早在 2020 年，大众发布第三季度财报时，大众集团销售负责人 Christian Dahlheim 就曾表示：“斯柯达在中国陷入了困境”。

去年 8 月，斯柯达又传出即将解散中国的营销团队，连带着研发团队也将一起解散。虽然后来上汽大众做出回应，表示消息不实。但不可否认的是，斯柯达在中国的日子的确不好过了。

到了今年，斯柯达退出中国的传言越演愈烈。

作为大众旗下的子品牌，成立于 1895 年的斯柯达，已有一百多年的历史，进入中国亦有十多年的时间。

2006 年，斯柯达中国的第一辆车明锐在上海大众投产，成为继大众和奥迪后，大众集团旗下第三个在华投产的汽车品牌。

来源：斯柯达

早些年，斯柯达靠着“廉价大众”的标签，在国内一度风光无两，为中国消费者带了明锐、晶锐、柯迪亚克等爆款车型。

在合资车霸榜中国车市那些年，大众作为德系车的代表，价格高高在上。而和大众同源的斯柯达，价格更低，性价比更高，最重要的三大件也基本相同。彼时自主品牌的春天还未到来，作为大众的平替，斯柯达迅速在国内站稳了脚跟。

来源：斯柯达

入华 6 年后，2012 年斯柯达中国的全年销量已达到 23.5 万辆，中国市场的销量占到其全球销量的四分之一。

就这样斯柯达一路高歌猛进，从 2016 年到 2018 年，斯柯达的销量连续 3 年超过 30 万辆，并在 2018 年达到巅峰 34 万辆。

但，就像没有人会永远年轻，斯柯达也不能一直在巅峰。

随着自主品牌的崛起，大众德系车神话不再，同时公司战略也开始调整，斯柯达在华销量逐渐放缓。

2019 年成为斯柯达中国销量的分水岭，当年一汽大众子品牌捷达宣布独立，这一下让斯柯达的价格优势不再。从 2019 年开始，短短 3 年时间，斯柯达在华的形势急转直下。

来源：斯柯达

2019、2020、2021 年，连续三年斯柯达销量下滑。去年斯柯达中国的销量只有 7.12 万辆，同比下滑了 58.8%。

销量跌得太大，斯柯达决定在 2020 年发起“价格战”，官宣对旗下全系车型降价，0.25 万至 2.45 万元，打算用降价博销量。

但市场并没有买单，销量就是最直观的数据，相比 2019 年的 28.2 万辆，2020 年降价后的斯柯达销量还未突破 20 万。

03 、二线合资退潮已经开始

除了外部因素的的影响，斯柯达掉队还有一个很大的原因，就是新能源转型方面的进程缓慢。

在中国新能源市场如火如荼的大步迈进之时，斯柯达的转型节奏却不温不火。直到今年 8 月，斯柯达才公布了电气化车型的规划。不过 2026 年发布纯电车，太晚了。

来源：斯柯达

今年 1-11 月，我国新能源汽车产销量已经突破 600 万辆，乘联会秘书长崔东树认为，2022 年我国新能源汽车市场渗透率将达到 25%。市场的需求还很旺盛，但供给端早已是一片红海。

如果说以“蔚小理”为代表的造车新势力刚刚“活下来”，那么传统车企就已经大举攻入。这时候留给斯柯达的机会和市场还有多少呢？

其实不只是斯柯达。今年以来，合资车企在华进入至暗时刻的论调就此起彼伏。据乘联会发布数据，11 月合资品牌生产同比下降 27%，环比下降 16%，销量则同比下降 21.57%，环比下降 10.12%。

肉眼可见，不论是产量还是销量合资品牌都在下跌。

如果说产销下降只能说明合资车在国内卖不动了，那诸如斯柯达疑似退出中国的消息，和近两年来合资车企的破产清算，就是摆在眼前不争的事实。

来源：广汽集团

不久前，广汽集团发布公告称，合营企业广汽菲克已经收到法院裁定受理破产申请。广汽菲克已经沦为过去式，但并不是第一个，也不是最后一个。

以广汽讴歌、长安铃木、东风雷诺为代表的合资车企，已经相继退出中国市场。

究其原因，没有抓住机会跟上新能源发展的大势是一方面，给了自主品牌弯道超车的机会。另一方面则是，合资车企在中国的“舒服”日子过久了。

当年他们能在国内立足，离不开产品的高性价比，与不错的产品质量。但如今的市场已经完全不同，越来越多的中国品牌后来居上，一些合资车企再也不能躺着赚钱了。

所以，斯柯达在中国市场的趋势，只是众多合资车企的缩影，且不会是最后一个。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：曹婷婷、楚门，编辑：在洲