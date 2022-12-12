GPD WIN Max 2 掌机（6800U）更新 v4 固件驱动包：解决微信等应用无法调用摄像头问题

IT之家 12 月 12 日消息，GPD 官方发布，WIN Max 2（6800U）近期更新了 v4 驱动包，更新了摄像头固件，其中摄像头固件解决了微信等应用，无法调用摄像头的问题。

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GPD 官方表示，关于 SD 卡和 microSD 卡频繁掉的问题，并非所有的机器都有这个问题，初步评估是过热或供电不足导致，但也不排除是 GPD 用户反馈的以下原因：

临时解决办法是将 SD 卡先降速到 USB 2.0，具体操作是：

1. 开机按 Del 键进入 BIOS；

2. 按 Alt+F5，弹出的对话框“回车”确认，然后保存 BIOS 重启，按 Del 键再次进入 BIOS；

4. 顶部看到 “Chipset” 设置项，依序找到：Chipset > South Bridge > SB USB Configuration > USB1 Ports；

5. 在 Change XHC1 Port 1 一栏，修改为 “Disabled” ；

6. 保存并退出 BIOS。

以上操作实现，非 v1.04 版 BIOS，要先升级到 v1.04 版。

GPD 表示，上面仅是临时解决办法，依然在找故障原因，目前已经解决 microSD 卡频繁闪退问题，也有相应固件，但同时这个固件会导致 SD 卡无法识别。

IT之家了解到，今年 7 月底，GPD WIN Max 2 （R7 6800U 版）掌机国行版上市，CPU 采用 8 核 16 线程，睿频最高 4.7GHz。核显是 RDNA2 架构的 AMD Radeon 680M，12CU，768 个流处理器。

屏幕方面，GPD WIN Max 2 机身 A、B、C 面为铝镁合金，D 面采用 ABS 材质，采用 10.1 寸超窄边框原生横屏，默认分辨率 1920×1200，最大分辨率 2560×1600，支持 10 点触控，4096 级压感，兼容 Surface Pen，摄像头在转轴处。

键盘部分，GPD WIN Max 2 掌机采用了标准键盘布局，手柄部分首次引入了霍尔摇杆，肩键采用线性扳机键，双振动马达，三轴重力感应 + 三轴陀螺仪，六轴设计。

接口方面，GPD WIN Max 2 配备了两个 USB 3.2 Gen 2、一个耳机孔、USB 3.2 Gen 2、HDMI 2.1、雷电 4（AMD 版为 USB 4）、全功能 Type-C 接口，以及 SD 和 microSD 卡槽，支持外接显卡扩展坞使用。