爱驰 U6 汽车在欧洲六国陆续上市：售价达 5.1 万欧元，续航 400km

IT之家 12 月 12 日消息，爱驰旗下第二款车型爱驰 U6 在今年 10 月国内上市后，欧版爱驰 U6 近期开始在德国、法国、西班牙、丹麦、瑞典、瑞士等欧洲六国陆续上市，官方售价为 39,990 欧元（不含补贴和增值税），根据不同国家的政策和补贴标准，实际售价也有所不同。
目前已公布售价的 6 个国家分别是：德国、法国、西班牙、丹麦、瑞典、瑞士，售价分别是 45500 欧元（约 33.4 万元人民币）、46990 欧元（约 34.4 万元人民币）、49140 欧元（约 36 万元人民币）、379990 丹麦克朗（约 5.1 万欧元，约 37.4 万元人民币）、549990 瑞典克朗（约 5.05 万欧元，约 37 万元人民币）、47490 瑞士法郎（约 4.8 万欧元，约 35.2 万元人民币）不等。
爱驰 U6 基于纯电专属 MAS 平台打造，此次上市的欧版爱驰 U6 动力电池容量为 63kWh 版本，在 WLTP 测试工况下，最大续航里程达到 400km，快充模式下只需 35 分钟，电量就能从 20% 充至 80%。得益于搭载的永磁同步电机，欧版爱驰 U6 可带来 160kW 的峰值功率和 315N・m 的峰值扭矩。
在智能化方面，欧版爱驰 U6 配备包括 IACC 智能自适应巡航、AEB 自动紧急制动、LDW 车道偏离预警、LKA 道路偏离辅助等在内的多项智能驾驶辅助系统。此外，作为一款智能纯电轿跑 SUV，欧版爱驰 U6 还提供阳炎黄和泰坦绿两种个性配色选择。
在车身结构的打造上，爱驰 U6 采用兼顾轻量化与高强度的“上钢下铝”车身结构，在保证更高的安全性之余还能提升续航能力。此外，该车采用三明治电池包及电机余热回收系统和热泵空调，其冬季续航能力也将得到提升。
IT之家获悉，爱驰在 2020 年 5 月将首批 500 台爱驰 U5 出口欧盟，截至今年 11 月 30 日，爱驰汽车累计出口已达 5984 台，产品在超 20 个国家和地区销售，目前正全面发力东南亚市场。未来，欧版爱驰 U6 还将在欧洲更多国家陆续上市，并登陆以色列市场。