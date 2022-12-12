爱驰 U6 汽车在欧洲六国陆续上市：售价达 5.1 万欧元，续航 400km

IT之家 12 月 12 日消息，爱驰旗下第二款车型爱驰 U6 在今年 10 月国内上市后，欧版爱驰 U6 近期开始在德国、法国、西班牙、丹麦、瑞典、瑞士等欧洲六国陆续上市，官方售价为 39,990 欧元（不含补贴和增值税），根据不同国家的政策和补贴标准，实际售价也有所不同。

目前已公布售价的 6 个国家分别是：德国、法国、西班牙、丹麦、瑞典、瑞士，售价分别是 45500 欧元（约 33.4 万元人民币）、46990 欧元（约 34.4 万元人民币）、49140 欧元（约 36 万元人民币）、379990 丹麦克朗（约 5.1 万欧元，约 37.4 万元人民币）、549990 瑞典克朗（约 5.05 万欧元，约 37 万元人民币）、47490 瑞士法郎（约 4.8 万欧元，约 35.2 万元人民币）不等。

▲ 爱驰 U6 欧洲六国售价

爱驰 U6 基于纯电专属 MAS 平台打造，此次上市的欧版爱驰 U6 动力电池容量为 63kWh 版本，在 WLTP 测试工况下，最大续航里程达到 400km，快充模式下只需 35 分钟，电量就能从 20% 充至 80%。得益于搭载的永磁同步电机，欧版爱驰 U6 可带来 160kW 的峰值功率和 315N・m 的峰值扭矩。

在智能化方面，欧版爱驰 U6 配备包括 IACC 智能自适应巡航、AEB 自动紧急制动、LDW 车道偏离预警、LKA 道路偏离辅助等在内的多项智能驾驶辅助系统。此外，作为一款智能纯电轿跑 SUV，欧版爱驰 U6 还提供阳炎黄和泰坦绿两种个性配色选择。

▲ 爱驰 U6 星际巡航换挡手柄

在车身结构的打造上，爱驰 U6 采用兼顾轻量化与高强度的“上钢下铝”车身结构，在保证更高的安全性之余还能提升续航能力。此外，该车采用三明治电池包及电机余热回收系统和热泵空调，其冬季续航能力也将得到提升。

IT之家获悉，爱驰在 2020 年 5 月将首批 500 台爱驰 U5 出口欧盟，截至今年 11 月 30 日，爱驰汽车累计出口已达 5984 台，产品在超 20 个国家和地区销售，目前正全面发力东南亚市场。未来，欧版爱驰 U6 还将在欧洲更多国家陆续上市，并登陆以色列市场。