中央网信办部署开展“清朗”专项行动：集中治理弹窗问题，严厉打击以赚钱为诱饵诱导用户下载 App

IT之家 12 月 12 日消息，据“网信中国”微信公众号消息，为规范移动互联网应用程序信息服务管理，深入治理 App、小程序、快应用等应用程序乱象，进一步压实应用程序分发平台主体责任，促进行业健康有序发展，中央网信办开展“清朗・移动互联网应用程序领域乱象整治”专项行动。

按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》要求，督促应用程序分发平台落实好各项任务，整治各个环节存在的问题，促进行业健康有序发展。

（一）搜索查找环节

一是重点打击“山寨 App”。严厉打击各类假冒 App 以相似标志、图片、文字以假乱真，欺骗用户访问下载、违规收集个人信息、传播不良有害信息。从严查处各类小程序违法收取用户预付款，欺诈消费者、卷钱跑路。

二是从严整治虚假排名。从严惩处应用程序提供者为获得更好的排名或者推荐位，刷虚假下载量和好评，诱导用户下载。坚决打击应用程序分发平台弄虚作假，为应用程序作虚假排名推荐。

三是全面净化页面呈现。集中整治应用程序利用暗示词汇、衣着暴露的图片或引人联想的标题等不良信息，诱导用户点击下载。全面清理应用商店首页首屏、搜索推荐等重要页面呈现低俗、软色情等违法不良信息。

四是严格规范备案要求。重点打击未经备案提供应用程序分发服务的行为。对通过浏览器以链接或二维码等方式提供下载服务的，须按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行备案。

（二）下载安装环节

一是集中整治强制、捆绑下载安装。重点治理应用程序关闭、退出等按钮失灵，未经用户同意自动下载安装的行为。严厉打击通过默认勾选标记，误导用户点击下载安装捆绑软件的行为。

二是坚决惩处应用程序“挂羊头卖狗肉”规避监管。从严查处应用程序提供者上架版本与实际运营版本不一致，通过内嵌非法软件或违规马甲包等开展涉黄涉赌等违法行为。

三是严厉打击以赚钱为诱饵诱导用户下载。重点治理应用程序分发平台恶意推广赚钱类应用程序，套路用户，利用流量变现获利。坚决打击各类应用程序以赚钱为幌子欺骗用户下载使用，设置多种提现障碍。

（三）运行使用环节

一是集中治理弹窗问题。全面整治各类应用程序弹窗多且难屏蔽的问题。重点整治弹窗页面设置虚假关闭、跳转按钮，利用引人误解的内容欺骗、误导、诱导用户点击或自行跳转至其他链接。从严整治频繁弹窗、强制分享等侵害用户合法权益的行为。

二是严格规范功能设置。从严查处应用程序恶意隐藏相关功能的行为，如设置透明图标、不显示下载或运行记录等。从严整治应用程序设置卸载障碍、强制自动续费等严重侵害用户权益的行为。

三是严厉打击诱导充值。坚决打击部分应用程序恶意借虚假免费试用、特惠活动或异性聊天等诱导用户付费。从严惩处应用程序诱导未成年人充值消费。