这个神秘公司想给浏览器来一场彻底革命

或许浏览器能做的远不止展示一切。

从 2008 年 9 月正式发布以来，谷歌 Chrome 已经称霸了浏览器市场近 14 年。

14 年，整个科技市场发生了什么变化？

苹果从发布第一款笨重、支持 3G 网络的 iPhone 3GS，进化到了如今搭载 A16 芯片、集各种功能于一身的 iPhone14；社交媒体经历了从 Facebook 到 Instagram 到 Snapchat 再到 TikTok 的更迭；Uber、Airbnb 等一批共享经济模式走进并改变了人们的日常生活；大家的工作环境被 Zoom、Slack、Notion 等生产力工具大幅优化和改进；新能源汽车、自动驾驶掀起了一场出行革命，科技公司们开始征战太空经济……

然而，当科技日新月异的发展着，所有的软件工具都在向更具协作性、界面更灵活、功能更强大的方向前进时，我们每个人每天都在使用的浏览器似乎却仍然在原地踏步、保持着 10 多年前的状态 ——“网址栏 + 菜单键”的界面，再堆叠越来越多的拓展功能。

那么，浏览器为什么不能也来一场革命？

不是你的问题，是浏览器的问题

每个人在使用浏览器时可能都曾有过这样的经历：浏览器里开了无数个标签挤在一堆，想找有用标签的时候总是找不到，鼠标满屏乱飞在不同的页面和功能中来回切换……

以前，在只有 Chrome 等主流浏览器选择的情况下，用户们只能从自己身上找原因，比如督促自己养成良好的浏览习惯及时关闭不需要的标签，时常进行更好的书签分类整理等等。

但大家有没有想过，这或许不是用户的问题，而是浏览器本身或许还能做到更好呢？

最近，一款全新的名为 Arc 的浏览器产品，进入了大家的视线。

虽然目前该产品只开放了小范围试用，但已在全网收获了一大票好评。从反馈来看，大家几乎都有一个共同体会：“这是一个具有想象力和革命性的产品，很可能会颠覆人们未来使用浏览器的模式。”

图片截自于 The Verge

图片截自于 Youtube

它由一家名为 The Browser Company、专门致力于革新浏览器的公司所推出。在 The browser company 官网上，他们这样写道：“我们相信浏览器可以做得更多。我们正在想象一个能够像我们一样快速思考的浏览器，为我们分担工作，并将我们的创造力向前推进。”

“Arc 是一个为我们在 2022 年使用互联网的方式所配备的浏览器，我们希望它将是未来人们使用互联网的基础。”

用“iPhone 思维”去改造浏览器

与过去一些浏览器产品不同，Arc 不仅尝试在诸如扩展性、隐私等一些功能上去改进浏览器，而且在尝试彻底改造浏览器。其中，无论是从美学设计、还是从功能逻辑上来看，都能看出一些“iPhone 思维”。

图片来自 The browser company 官网

那么，究竟怎么改造呢？先从最直观的用户使用界面说起。

个性化侧边栏设计

跟我们目前的垂直显示的浏览器不同，Arc 最重要的一个改变是在窗口中使用了侧边栏，用一种与过去完全不同的方式来管理我们在浏览器中看到的内容。

Arc 本质上属于 Chrome 内核，用户可以将原来在 Chrome Safari、Firefox、Edge 等其他浏览器上的数据和插件都可以无缝导入进 Arc，但信息的呈现方式不再是以前的简单堆叠。

整个侧边栏被划分为了 4 大区域，在侧边栏左侧最上方是“Favorite”区域，可以存放自己最高频使用的一些网站，目前最多可以存放 8 个。

Arc Browser 的使用界面，硅星人编辑制图

Favorite 下方则是钉选区域（Pinned tabs），可以通过创建不同的自定义文件夹，把常用标签进行分类管理。也让你能够非常方便和直观的找到你在不同场景下需要使用的页面。

钉选区的下方是 Explore Tab 区，也叫临时标签区域，主要用于存放当天开启和使用的标签。但与以前的浏览器标签越堆越多不同，Arc 有个要求，就是每个标签都会在闲置一定时间后自动关闭，系统默认的是 12 小时，你也可以手动改时间，但最长不超过一周。

被自动关闭的标签也并非就再也找不到了，而是被 Arc 自动归档到了一个类似于回收站的地方，被称为 Archive（归档）。跟在 iPhone 上的已删除相册差不多，你按日期、名称等找到这些被关闭的标签，并可以选择预览、恢复或者永久删除。

Arc 的 Archive 页面

最后，在侧边栏的底部是个人空间和工具管理。Library 用于存放浏览截图、文档、桌面文件等文件，还支持使用一系列内置工具（这个稍后重点介绍）。

除了侧边栏的设计之外，从整个页面设置来说，浏览器主题色可以由用户自由选择，所有标签的分类管理都可以直接通过拖拽的方式添加。

引入 Space 功能

值得一提的是，Arc 还在浏览器中引入了 space（工作区） 概念，从而帮助用户更好地进行生活和工作分割和管理。

比如用户可以设置工作与个人事项两个 space，不同 space 有各自不同钉选标签和每日标签，但同时也能共享常用的 favorite 标签和个人的空间。

Space 的切换方式跟 iPhone 上的后台应用程序类似，每一个 Space 都可以设置独立的名称、图标和配色，从而方便用户区分和调用。

Arc 的工作区，图片来自 Arc

用户通过点击侧边栏底部个人空间部分的 Space 名称就可以进入工作区进行自由创建、选择和切换。

灵活的分屏系统

聊完了功能区域，再来看看浏览器中另一大主体部分 —— 窗口。

在 Arc 中，由于上方的标签栏被整合到了屏幕左侧，同时用户还可以选择隐藏侧边栏，从而让整个窗口空间都被释放，用户的注意力能够更加集中在显示内容上。

整个屏幕可以被用户根据显示屏大小自定义分为一个、两个甚至多个屏幕，方便用户进行对照查看。窗口可以显示不同 space 中的标签，关闭某个窗口也不会导致任何标签被关闭。

Arc 的分屏系统，图片来自 Twitter

此外，当用户切换到另一个桌面时，Arc 会自动把正在播放的视频变成画中画模式悬浮到当前桌面，整个窗口管理非常灵活和人性化。

除了以上谈到的这些用户界面的改变之外，我们再把目光聚焦在 Arc 的浏览器功能上。简单来说，过去浏览器能实现的 Arc 基本都有，并在此基础上拓展了更多生产力提升功能。

目前，Arc 内嵌了包括笔记（Note）、画板（Easel）和剪辑（Capture）等几个素材收集和管理工具。硅星人感觉，这几个功能集成了 iPhone 和 iPad 这几年的内置功能和 Miro、Notion 等生产力工具的概念。

比如它的 Notes 功能，就是帮助你快速打开一个空白页并记下内容。这个空白页还拥有自己的 URL，因此在记录完之后，用户可以直接将其保存在钉选文件或者发给其他人。

画板（Easel）则是类似于最近几年非常火爆的白板类工具，其隐藏功能十分强大。用户不仅可以在上面书写、绘画或自己添加图片或视频，还可以将结合屏幕捕捉功能，将截图、视频替换为任何网页的实时版本，点击那张图片或视频模块就可以自动跳转到该页面。

所有的模块都可以自由地拖拽、组合，一个画板中可以呈现多个网站的实时视图。每个画板还都可以与其他人共享和协作。

Arc 画板功能，截自于 YouTube 博主 JimmyLV

此外，Arc 还内置了很多快捷键，比如在开启标签时，用户可以使用 Command+T 命令打开一个对话框，在对话框中除了支持搜索浏览历史、钉选网址外，还支持调用浏览器内的各种功能命令。

总体来说，从目前 Arc 的设计来看，我们或许能够窥见其对于浏览器的野心，设计上更加简洁、美观、人性化，功能和拓展性上更加强大。它的目标是要将浏览器打造成为一种轻量级的在线操作系统，把各种网页作为应用程序，并逐步构建一个全平台生态。

改变用户的道路仍然漫长

当然，Arc 目前的测评反馈也不是都是优点。

首先，由于在浏览器里内置了大量功能，导致了 Arc 的体积庞大运行起来也会占用比普通浏览器多很多的资源。

此外，插件作为近些年浏览器最重要的部分，但在 Arc 上却没有集中放置的地方。此外，很多人认为 Note 和白板这些功能本来可以由第三方插件做得更好，其实不需要浏览器来做这个事情。

最后就是侧边栏的设计，让习惯了在垂直视野上操作的用户需要一定的时间适应。同时目前对于侧边栏的一些诸如隐藏、调用搜素栏的操作只能用快捷键来执行，对用户提出了较高的要求，并不适用于浏览器面对所有普通用户的定位。

除了浏览器本身之外，从公司角度来说，Arc 的商业模式目前也还不是很清晰。

其实 Arc 的第一款原型在 2019 年就被推出，但这几年仍然在缓慢的更新和内测之中。作为一个面向所有人的浏览器产品，未来是否有收费计划，如果有，会在哪些环节收费，又会如何定价是现在大家好奇的问题。

根据公开信息，Arc 的核心成员包括特斯拉、Medium 等公司的前设计主管，目前只进行了两次小规模融资。整个公司都还处于比较神秘的状态，Arc 的试用名额也是时不时地放出，给人一种犹抱琵琶半遮面的感觉。

图片截自于 Crunchbase

总的来说，不管 Arc 未来是否能够成功，但至少把浏览器的改革拉入了更多人的视线，并提供了一些创造性的解决思路。

它也让更多人意识到，当所有的软件功能都在拼命向前更迭时，为我们展示一切的浏览器，不应该原地踏步。

本文来自微信公众号：硅星人 （ID：guixingren123），文：Juny，编辑：VickyXiao