全国首批，华为海思麒麟 CPU + 统信 UOS 终端产品兼容证书发布

IT之家 12 月 12 日消息，据统信软件消息，近日，统信软件携手长江鲲鹏生态创新中心发布首批自主科技创新终端产品兼容性证书。

武汉烽火信息集成技术有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司等 12 家软硬件生态伙伴解决方案，基于统信 UOS + 海思麒麟 CPU，完成华为擎云系列 L410、L420、W15、W525 测试，成功通过认证。

▲ 图源统信软件

据介绍，作为统信软件与长江鲲鹏生态创新中心联合颁发的首批终端产品兼容证书，本次认证面向应用软件、业务系统和硬件外设等领域的优质解决方案，旨在全面提升“统信 UOS + 海思麒麟 CPU”软硬件生态繁荣度，并加速成果在相关领域的广泛落地。

IT之家了解到，长江鲲鹏生态创新中心是华为中国首个装载自主科技创新终端能力的创新中心，通过深度打造政府、企业与产业的生态连接平台，持续支撑终端产业“生态土壤肥力”提升。

统信软件技术有限公司（简称：统信软件）是由国内领先的操作系统厂家于 2019 年联合成立，根据统信官方公布的数据，统信操作系统软硬件适配数量已突破 60 万。亿欧智库《2022 年中国操作系统发展研究报告》显示，2021 年，统信操作系统在桌面端通用新增市场销售额占比近 70%；统信操作系统在服务器端通用新增市场销售额占比近 30%。