印度数字支付公司 Paytm 上市一年股价下跌 75%，将讨论股票回购事宜

印度数字支付初创公司 Paytm 周二将召开董事会议，讨论股票回购事宜。自去年 11 月上市以来，Paytm 股价已下跌 75%。

Paytm 曾是印度最具价值的初创公司，去年 11 月在孟买证券交易所上市。虽然创下了印度最大规模的 IPO（首次公开招股），但上市首日也惨遭最大跌幅（27%）。上市至今，Paytm 股价已下跌 75%，创下过去 10 年来的上市首年最大跌幅。

上周五，Paytm 宣布计划回购股票。随后，公司股价应声大涨 7.2%。今日，Paytm 股价下跌 1.1%，报于每股 538.75 卢比。周二，Paytm 董事会将讨论此次股票回购的数量和价格。

对此，孟买投资管理及金融咨询公司 Dolat Capital Market 分析师拉胡尔・贾恩（Rahul Jain）称：“考虑到市场对有机资本配置的需求不断下降，还要确保一个有吸引力估值，Paytm 很可能以当前估值进行回购。”

贾恩还预计，此次回购的规模有可能在 80 亿卢比（约合 9700 万美元）至 100 亿卢比（约合 1.2 亿美元）之间。另外，Paytm 可能会在公开市场上回购这些股票。

财富管理公司 Complete Circle Capital 的合伙人阿迪亚・孔达瓦尔（Aditya Kondawar）则对 Paytm 这一次的股票回购的意义提出了质疑。他说，像 Paytm 这样的初创公司应该将现金投资于业务，而不是试图管理股价。

孔达瓦尔说：“这些初创公司应该以正确的方式使用现金，为公司创造利润和自由现金流。如果不能明智地进行资本配置，现金将耗尽，给它们留下的空间将非常有限。”

对此，Paytm 在一份电子邮件声明中表示，印度公司不能将 IPO 筹集的资金用于股票回购。如果董事会批准，任何回购都将使用公司账面上的现金。Paytm 上个月的财报显示，截至 9 月底该公司的现金余额为 918 亿卢比（约合 11 亿美元）。