华为智慧屏“华为视频”升级改版：一个界面汇聚 17 家视频平台

IT之家 12 月 12 日消息，华为宣布，华为智慧屏上的华为视频 App 全新升级改版，内容体验更新：一站式汇聚 17 家的视频平台、首页智能推荐会员级别的影视资源、会员权益带来更多内容。在大屏上观影更加快速便捷。

新版华为视频在一个界面涵盖 17 家视频频道，无需单独下载 App、无需频繁切换及登录，便能预览各频道的热播影视综漫，一键观看新热内容。

支持首页智能推荐，会员内容获取浏览更精准。根据会员身份智能推荐会员可看的影视资源，会员权益内容一目了然。

会员权益升级，支持更多内容。华为全屏影视会员全新升级，新增芒果 TV 会员的内容和埋堆堆 (TVB) 1000 多部经典港片内容。

据华为介绍，智慧屏用户年增长率连续三年超过 100%。截至 2022 年 9 月，华为视频服务已覆盖全球超过 170 个国家和地区，月活用户超 2.4 亿。

基于华为软硬件协同能力和鸿蒙系统的分布式能力，华为视频内容可以更方便地在华为智慧屏、手机、Pad 等多终端之间流转。IT之家了解到，在多终端设备上登录同一个华为帐号，可实现各设备间观影、收藏记录以及播放进度等信息的自动同步，全屏影视会员权益也在多终端设备间打通，用户可随时随地跨设备观看。内容断点续播，剧情无缝衔接，减少操作的繁琐性，实现跨设备、不间断的观影体验。