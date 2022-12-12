消息称苹果 OLED 版 MacBook Air 13 英寸 / iPad Pro 仍将在 2024 年推出

IT之家 12 月 12 日消息，据显示行业分析师 Ross Young 称，苹果计划在 2024 年推出配备 OLED 显示屏的 MacBook Air 13 英寸、iPad Pro 11 英寸和 12.9 英寸新机型。

Ross Young 没有分享额外的细节，但今年早些时候他说所有这三款设备都将有“两层”OLED 显示屏，有两个红、绿、蓝发射层，以提高亮度和降低功耗。Ross Young 此前表示，这三款设备还将支持 ProMotion，刷新率最高可达 120Hz。

IT之家了解到，2017 款或较新的 iPad Pro 型号已经具有 24Hz 至 120Hz 刷新率的 ProMotion，而 ProMotion 将是 MacBook Air 的全部新功能。苹果在 2021 年为 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸增加了 ProMotion，也是 24Hz 至 120Hz 刷新率范围。

目前还没有配备 OLED 显示屏的 Mac 或 iPad。苹果最新的 MacBook Air 和 iPad Pro 型号配备了 LCD 屏幕，其中 12.9 英寸的 iPad Pro 采用 mini-LED 背光，以提高亮度和改进的 100 万：1 对比度。与配备迷你 mini-LED 的 LCD 不同，OLED 显示屏具有自发光像素，不需要背光灯，这将使设备具有更好的对比度和电池续航。

过去，Ross Young 准确地披露了苹果 iPhone 13 Pro 和 MacBook Pro 等设备将采用 ProMotion 刷新率，iPad mini 6 将配备 8.3 英寸显示屏，最新的 MacBook Air 将有稍大的 13.6 英寸显示屏，等等。