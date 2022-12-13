《巫师 3：狂猎》次世代版更新内容公开：中文配音、加强的猎魔人脚踝等，12 月 14 日正式上线

IT之家 12 月 13 日消息，免费的《巫师 3：狂猎》次世代版更新即将于 12 月 14 日早八点登陆 PC 和 Xbox Series X|S 平台，而 PlayStation 5 平台将提前一个小时上线，CDPR 现已公布该版本更新内容。

IT之家了解到，本次更新包括各项画面、性能、技术上的改善，以及问题修正和额外内容。此外，CDPR 还表示 PlayStation 4、Xbox One 和 Nintendo Switch 也会推出更新，但具体的版本说明和日期会在稍后公布。

此次更新后游戏版本将升至 4.0。以下为改动列表：

PC 和次世代独占

添加了光线追踪全局光照和环境光遮蔽。

另外硬件兼容的 PC 玩家还可以打开光线追踪反射和阴影。

添加了各项游戏模组和基于模组改进的内容，提升画面和整体游戏质量。除了环境和过场改良、写实风格人行道以及许多装饰性升级等我们自己的调整外，游戏还集成了一些社区制作的热门模组。

社区制作以及基于社区制作的模组包括：

・HalkHogan 制作的 The Witcher 3 HD Reworked Project

・Denroth 制作的 HD Monsters Reworked

・teiji25 制作的 Immersive Real-time Cutscenes

・chuckcash 制作的 Nitpicker's Patch

・Terg500 制作的 World Map Fixes

杰洛特、叶奈法、特莉丝、希里、艾瑞汀等多个人物的纹理上调为 4K 分辨率。

现在包括杰洛特在内的所有主要人物在过场以外都会产生高分辨率自投影。另外修正了头发和护甲穿模以及其它护甲穿模问题。

环境提升：

・添加了一种新的天气类型 -“阴霾”

・更新了天空纹理

・植被和水体的提升

・各项网格提升

・某些指定的特效提升

・更新了全局环境光照

添加了 AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) 2.1

添加了照片模式，允许玩家在《巫师 3》的世界里拍摄绝美的照片。

添加了在过场期间暂停游戏的功能。 //你这游戏能暂停吗.JPG

添加了一个新的视角，可以更加靠近玩家人物，进一步动态适应战斗和移动。可以在“选项” → “游戏性”的“探索视角距离”、“战斗视角距离”和“骑乘视角距离”中调整。

PC 专属

为 PC 添加了图形设置“超高 +”，大幅提升游戏的画面逼真度。“超高 +”影响的图形设置如下：

・背景人物数量

・阴影质量

・草丛密度

・纹理质量

・植被可见距离

・地形质量

・水面质量

・细节程度

添加了 DLSS 3 支持。需要硬件兼容。

次世代专属

为次世代平台提升了整体图形质量。包括改善纹理、提升逼真度、阴影质量、增加渲染距离和人群密度。

光线追踪模式

为 PlayStation 5 和 Xbox Series X 提供了光线追踪全局光照和环境光遮蔽，动态分辨率调整目标为 30 FPS。

性能模式

以 60 FPS 为目标，通过调整动态分辨率确保游戏在 PlayStation 5 和 Xbox Series X 上流畅运行。

Xbox Series S 版本不具备光线追踪功能。质量模式提供目标 30 FPS 下更高的分辨率和更逼真的图像。性能模式以 60 FPS 为目标，牺牲部分画面质量优先保障流畅游戏。

应用了 PS5 DualSense 控制器的自适应扳机和触觉反馈。

为 PS5 添加了活动卡。

在线功能

添加了不同平台之间跨平台继承进度的功能。最新的存档会自动上传到云端，便于在其它平台进行游戏的时候继续。跨平台进度会为每一种存档类型保留最新的存档。该功能会在您登录帐户后启用。

在《巫师 3：狂猎》中登录“我的奖励”可以获得：

・九尾狐女剑

・西境白虎护甲

・多尔・布雷坦纳护甲套装

・昆特牌：萝卜

兑换奖励的详细说明可在 12 月 14 日 8 点后于 < thewitcher.com/ my-rewards> 查看。

额外内容

添加了威伦的一个新支线任务“圣火下的阴影”。任务奖励为 Neftlix《猎魔人》剧集联动道具。

添加了和 Neftlix《猎魔人》剧集联动的丹德里恩新外观。可以在“选项” → “游戏”中调整。

添加了和 Neftlix《猎魔人》剧集联动的尼弗迦德护甲新外观。可以在“选项” → “游戏”中调整。

添加了中文和韩语配音。语言支持因所属地区而异。

基础质量改进

添加了快速法印施放功能。允许玩家在不打开环形菜单的情况下切换和释放法印。可以在“选项” → “游戏”中调整。

添加了新的默认地图筛选器。新的筛选器会隐藏问号和船只等图标，增加地图的可读性。将地图模式切换为“全部”可以重新显示这些图标。

调整了产生坠落伤害的高度需求。现在玩家从较高的地方坠落时不会摔死。 //杰洛特：波兰骨科，好评！

现在药草可以一次性立即拾取，无需打开额外的拾取窗口。

添加了脱离战斗时或者使用猎魔人感官时动态隐藏小地图和任务目标的功能。可以在“选项” → “视频” → “HUD 配置” → “探索时隐藏小地图”和“探索时隐藏目标”中调整。

添加了使用控制器进行游戏时缓慢行走的功能。现在向前轻推左摇杆可以缓慢行走。

添加了使用控制器进行游戏时的全新冲刺模式。通过轻点左摇杆激活。可以在“选项” → “控制设置”中调整。

添加了镜头反转不影响目标锁定的功能。可以在“选项” → “控制设置”中调整。

改进了环形菜单，现在可以无需打开物品栏动态切换炸弹、弩箭和口袋道具。

添加了缩放 NPC 字幕和对话选择的字体大小的功能。可以通过“选项” → “视频” → “HUD 配置”来调整。

添加了各项其它小型修正、调整和基础质量改动。新增了一些秘密等待玩家发现。

游戏性