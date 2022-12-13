甲骨文第二季度营收 123 亿美元，同比增长 18%

北京时间 12 月 13 日上午消息，甲骨文公司今日发布了截至 2022 年 11 月 30 日的 2023 财年第二季度财报。财报显示，甲骨文第二季度总营收为 123 亿美元，同比增长 18%。净利润为 17.4 亿美元，而上年同期净亏损 12.5 亿美元。

不按美国通用会计准则（non-GAAP），净利润为 33.1 亿美元，而上年同期净利润 33.8 亿美元。

图源 Unsplash

第二季度业绩：

总营收为 123 亿美元，同比增长 18%。如排除汇率影响，则同比增长 25%。

其中，云服务和许可支持（Cloud services and license support）营收为 86 亿美元，同比增长 14%。如排除汇率影响，则同比增长 20%。

其中，云服务营收（IaaS plus SaaS）为 38 亿美元，同比增长 43%。如排除汇率影响，则同比增长 48%。这其中，云基础设施营收（IaaS）为 10 亿美元，同比增长 53%。如排除汇率影响，则同比增长 59%。云应用（SaaS）营收为 28 亿美元，同比增长 40%。如排除汇率影响，则同比增长 45%。

Fusion 云 ERP（SaaS）营收为 6 亿美元，同比增长 23%。如排除汇率影响，则同比增长 28%。NetSuite 云 ERP（SaaS）营收为 6 亿美元，同比增长 25%。如排除汇率影响，则同比增长 29%。

云许可和本地许可（Cloud license and on-premise license）营收为 14 亿美元，同比增长 16%。如排除汇率影响，则同比增长 23%。

旗下医疗信息公司 Cerner 营收为 15 亿美元。

运营开支 92 亿美元，而上年同期为 111.8 亿美元。

其中，销售和营销开支为 22.2 亿美元，而上年同期为 19.5 亿美元。研发开支为 21.6 亿美元，而上年同期为 17.5 亿美元。总务及行政开支为 3.66 亿美元，而上年同期为 3.19 亿美元。

运营利润为 31 亿美元，而上年同期运营亏损 8.24 亿美元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），运营利润为 51 亿美元，同比增长 5%。如排除汇率影响，则同比增长 12%。运营利润率为 25%，不按美国通用会计准则（non-GAAP），运营利润率为 41%。

净利润为 17.4 亿美元，而上年同期净亏损 12.5 亿美元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），净利润为 33.1 亿美元，而上年同期净利润 33.8 亿美元。

短期递延收入为 87 亿美元。在过去的 12 个月中，运营现金流为 151 亿美元。

甲骨文董事会今日宣布，第二季度每股将现金派息 0.32 美元。这笔股息将在 2023 年 1 月 24 日支付给 1 月 10 日收盘前登记在册的股东。