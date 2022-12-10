腾讯将用 AI 破译甲骨文

IT之家 12 月 10 日消息，甲骨文，是目前已知人类最古老的文字之一，也是汉字的起源。考释甲骨文，对于我们研究中国文明、乃至人类历史，都有着重要意义。但由于岁月侵蚀、文化传承的断层，许多甲骨文的本义已在历史中遗失，现今能够考释的，还不到 1500。

大家猜猜以上的甲骨文是什么字。

腾讯今天宣布，腾讯 SSV 数字文化实验室、腾讯优图实验室与安阳市文物局、安阳甲骨文信息处理实验室携手，将共建甲骨文开放创新平台。将用 AI 技术，用于甲骨文的考释工作。

家（左）和明（右）

IT之家获悉，甲骨文的说文解字，很大一部分依靠字形。比如，屋顶下有一只猪的字形，考释为“家”；而“明”的考释，是由于日与月两个字的组合。由于年代久远，书写甲骨文的骨片大都已经残破不堪，研究者要将它们梳理出来，困难重重。但 AI 技术提供了新的可能 ——

字形匹配： 腾讯将依托甲骨文字形数据，进行目标检索和图像匹配，列出相似字形，为考释字义提供参考；打个比方，再考释“明”字时，就可以通过 AI 快速检索到日、月两个相似字形，为进一步研究提供更多信息参考。

摹本生成： 字形匹配，强大的数据库是基础。腾讯将采用内容生成技术，将甲骨拓片进行摹本生成，组成一个大的字形数据库；

甲骨缀合、3D 建模：为甲骨拓片进行多角度摄影，以在获取残片后进行 3D 建模，助力拼接残片生成完整模型，为数据保存后进行系统研究提供基础。

这样，就有可能将甲骨文的研究往前再推一步。此外，腾讯还将推出甲骨文传承小程序，吸引用户互动，熟悉甲骨文及汉字演变；推进甲骨文开放素材库、甲骨文虚拟键盘和汉字百科等建设，希望能让更多用户认识和了解甲骨文。

腾讯称，将和从事甲骨文研究的学者们展开长期沟通，把难题拆解成一道道技术题，希望能用 AI 去拆解它。