SE《最终幻想 7 核心危机 重聚》今日发售，登陆 PS、Xbox、PC、任天堂 Switch 平台

IT之家 12 月 13 日消息，《最终幻想 7 核心危机 重聚》（CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION）是一款由史克威尔・艾尼克斯开发并发行的动作角色扮演游戏，属于《最终幻想 7》的前传故事。

这款游戏今日正式发售，登陆 PC、NS、PS4、PS5、XB1、XSX|S 平台，不过 Steam 版要等到 12 月 14 日凌晨才会解禁，支持简体中文、繁体中文，最低 GTX 750 Ti 显卡，推荐 GTX 1060 级别的显卡。

IT之家了解到，本作是《最终幻想 7》的前传故事。《核心危机 -最终幻想 7》自 2007 年发售以来，因为其感人的故事而深受众多玩家喜爱。除了将所有画面 HD 化之外，本作还包含改良战斗系统和支持全语音等新要素。

官方对游戏的定位为 remaster ，但有以下改进：

・全新的 3D 模型

・支持全程语音

・系统优化

・重制背景和 UI

・改进角色和视角的操作性

・UI 优化

・追加各种跳过功能

・重新编曲的的背景音乐

本作除了将画面 HD 化之外，包括登场角色在内的所有 3D 模型也将焕然一新，支持全语音的内容和全新改编的乐曲将更加生动地描绘出连结《最终幻想 7》的波澜万丈的故事。玩家能够在其中享受到更美丽的画面、更易玩的系统，体验超越 HD 复刻的进化。

游戏介绍：

本作除了将画面 HD 化之外，包括登场角色在内的所有 3D 模型也将焕然一新。支持全语音的内容和全新改编的乐曲将更加生动地描绘出波澜万丈的故事。

《CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION》的主角 —— 青年扎克斯・菲尔不仅是未来拯救世界的少年所憧憬之人，还受到传奇英雄的信赖，更被掌握星球命运的少女所深爱着。他托付给克劳德的梦想与尊严，描述这“一切”的壮大故事，如今实现超越 HD 复刻的进化。