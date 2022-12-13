曝 vivo S16 系列三款机型将搭载 Exynos 1080、骁龙 870、天玑 8200 芯片

IT之家 12 月 13 日消息 vivo 在今年 5 月带来了 vivo S15 系列机型，首发骁龙 870 巅峰版，一经发布便受到不少用户的喜爱。在时隔近半年后，该系列的新一代机型 vivo S16 系列也将面世，目前已出现关于该机的爆料信息。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，vivo S16 系列包括三款机型，分别搭载三星 Exynos 1080、高通骁龙 870 以及联发科天玑 8200 芯片，并将其与 OPPO Reno 9 系列以及荣耀 80 系列进行了对比。

根据之前的爆料，vivo S16e、S16、S16 Pro 三款机型均支持 80W 快充，有望在 1 月初发布。此外，vivo S16 将提供 8+256GB 版本，而 vivo S16 Pro 只有 12+256GB / 12+512GB 版本。

除此之外，数码博主 @搞机阿森 还放出了两张 vivo S16 系列的仿真

渲染图，看起来新机依然是延续了上一代的家族式设计。

IT之家了解到，联发科在 12 月 8 日刚刚发布了天玑 8200 处理器，该处理器是天玑 8100 升级版，工艺、CPU 频率、APU、GPU 全面提升。

天玑 8200 采用台积电新一代 4nm 制程工艺，架构为 1+3+4 设计，包括 4 颗 Cortex A78 ，最高主频达 3.1GHz，加上 4 颗能效核心 A55，主频是 2.0GHz。

与天玑 8100 相比，天玑 8200 做了工艺升级，CPU 频率有所提升，同时集成 Mali-G610 GPU 和 APU 580，能效分别提升 8% 和 13%。天玑 8200 支持最高 180Hz 的 FHD + 分辨率显示屏和最高 120Hz 的 WQHD 显示屏。

天玑 8200 还配备了联发科的 Imagiq 785 影像处理器，这是一个 14 位的 HDR ISP，提供了对高达 320MP 主摄像头的支持，支持 4K 60Hz 视频录制、三摄像头，以及双曝光 HDR 摄像。

此外，该芯片组采用联发科的 APU 580 进行人工智能处理，支持 4K AV1 视频解码，采用 3GPP Release 16 5G 模式，支持 sub-5GHz 5G 网络，支持具有 LE Audio 的蓝牙 5.3，以及 Wi-Fi 6E，还支持四通道 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储。

《vivo 新机通过 3C 认证，支持 80W 快充》