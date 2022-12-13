不就打个电话，还能有这么多玩法

每个人都有他的手机，他最喜欢用来打游戏。

发明世界上第一台可用电话机的亚历山大-贝尔估计也没想到，他设计用来长途通话的设备，被现代人当成了工作和娱乐的主力。

CPU 频率越来越高，拍照像素超过 1 亿，屏幕形态越来越多：折叠屏、全面屏。伴随 5G 网络，各种黑科技不断应用到手机中，AR、VR、5G 直播都不在话下。

尽管有高科技加持，但电话是用来“打”的。

打电话还有什么花样吗？让我们一起看看吧！

① 电话号码

要想打电话，就要有一个电话号码。大家熟知的是 11 位手机号码，格式如下：

前三位 + 后八位

前三位从 130 到 199，代表了不同的运营商；后八位则是运营商分配的号码，代表了我们自己。

为了方便记忆，一般是不用前 3 后 8 的拨号方式，很多人采用 353、443 或者 344 方式。在国内打电话，默认省略了中国国家码 86。加上国家码 86，才算是国际上通用的 13 位手机号码 MSISDN。

② 预付费和后付费

俗话说：兵马未动，粮草先行。

要有话费，才能打电话。

我们现在最常用的是“预付费”方式，即先充话费、后打电话。

在通信网络发展的最初阶段，最常用的是“后付费”方式，即先打电话、后交话费。

在每个月的 1 号~3 号账单出来以后，我们才需要支付上个月的话费，打了多少电话，就付多少钱。“后付费”的优点是可以帮助企业避免因欠费停机导致错过商机，缺点是话费不可控，有可能收到一张超支的巨额话费账单。

“后付费”方式，其实是环境和技术妥协的结果：

初期打电话的费用高，用得起电话的用户一般都是企业，数量偏少。

技术上无法实现实时计费，只能每个月汇总账单后进行统一计费。

而随着打电话人数增多，以及实时计费技术的发展，“预付费”才飞入寻常百姓家。

不管是后付费还是预付费，只是在话费缴付方式上有所区别，二者所享受的通话服务都是一样的。像企业、医院这种对欠费停机容忍度低的用户，可以选择后付费；像个人这种对价格敏感度高的用户，可以选择预付费。

③ 余额不足

如果话费不够，还能不能打电话？

答案当然是：能！信用消费电话、对方付费电话、 欠费提醒电话、信用借贷电话了解一下~

3.1 信用消费电话

运营商根据我们的历史话费情况，允许我们在余额为 0 的情况下继续拨打电话，这时候的话费余额可以为负数。

当我们的话费余额达到了一定数量（例如：-30 元、-50 元）的时候，才会停机。

3.2 对方付费电话

在特殊情况下使用对方付费电话，只需要加拨特定号码，就可以由接电话的一方付话费。

比如：

在国外旅游时遇到了紧急情况，可以拨打大使馆的热线求助。

在国内想拨打一个国际长途，可以使用“对方付费电话”，接电话的一方在接到来电后首先会听到一个提示语音，表明这是一个需要由自己支付费用的电话。接电话的一方可以决定接听或者拒接。

3.3 欠费提醒电话

已经欠费的情况下，虽然无法接通电话，还是可以通过欠费提醒电话联系上其他用户的。

用户 A 拨打用户 B 的号码，核心网接收到信号后发现用户 A 已经欠费，会挂断电话。

核心网发现用户 A 可以使用欠费提醒电话，就会发送一个短信给用户 B。

用户 B 看到短信后会了解到用户 A 打过电话，但是因欠费导致无法接通。用户 B 可以自行决定是否回电话。

3.4 信用借贷电话

如果已经欠费，也可以打电话的。使用信用借贷电话就可以从运营商那里借一笔话费，完成本次通话。

一般情况下，运营商会设置一个可以借的最大话费和还款日期。用户可以多次从运营商那里借话费，直至达到了最大可借的话费或者到了截止的还款日期，就必须要充话费，偿还已借的话费、一定数额的手续费了。

④ 短号码

有人说每次打电话都要拨打 11 位数字，好累啊。能不能拨打 3 位、4 位的号码？

答案当然是：能！虚拟专网电话、亲情网电话了解一下~

4.1 虚拟专网电话

规模比较大的企业可以虚拟专网电话创建一个虚拟的集团，集团内的每个成员都会获得一个短号码，一般是 3 位~5 位的数字。

集团内成员之间打电话的时候，就不需要拨打 11 位长号码，直接拨打短号码就可以成功通话。

4.2 亲情网电话

在家庭范围内也可以使用亲情网电话拨打短号码。一般是由一个人组建“亲情网”，并且组网的费用都由这个人承担。

一个亲情网中可以包含十几个亲朋好友。每个成员都会获取到一个 3 位数字，可以是 520、521、522 这种有特殊含义的数字。

成员之间拨打 3 位数字的短号码就可以成功通话，打电话一般都是免费的。

看到这里，华生，你肯定发现了盲点吧。对，亲情网电话其实就是小号版的虚拟专网电话。

⑤ 免费电话

虽然说天底下没有免费的午餐，但是我还想问一下：能不能免费打电话？

答案当然是：能！800/400 服务电话、紧急求救电话了解一下~

5.1 800/400 服务电话

天天网购的我们，总会遇到需要售后支持的情况。通过固定电话拨打企业的 800 电话，通过手机拨打企业的 400 电话，是不用付话费的，通话产生的话费是由企业承担。

企业通过 800/400 电话对外提供了统一的营销渠道、售后途径，对内将呼叫转接到不同的手机、固定电话上接通。

5.2 紧急求救电话

在遇到交通危险、火灾等紧急情况的时候，可以拨打紧急求救电话请求帮助。122、110、119、120，都是可以免费拨打的。

哪怕手机欠费、手机屏幕锁定、手机没装 SIM 卡，只要有信号，都可以拨打这些紧急呼叫电话。

⑥ 区域优惠电话

都是打电话，能不能享受 VIP 待遇？

答案当然是：能！区域优惠电话了解一下~

在某个小区或者某个建筑内打电话，可以通过区域优惠电话，享受 VIP 待遇：打电话有折扣，话费更省钱。

运营商可以在某些基站内加载与其他基站不同的计费方案，为这些基站覆盖范围内的用户提供动态的折扣话费：

人少的时候，话费的折扣就更高，打电话会更省钱；

人多的时候，话费的折扣会降低，但是肯定比平常的话费要便宜，打电话也会省钱；

机智的你肯定早已看穿：VIP 只是他的保护色，他就是喜欢打电话。

⑦ 其他玩法

7.1 一卡双号

一个手机，其实也可以拨打一卡双号电话。哎，同时拥有一个手机号码和一个固定电话号码，是一种什么体验？那感觉肯定特别爽吧。

在指定的区域内，想用哪个号码打电话、接电话，都随意；

不在指定区域中，所有来电都被运营商呼叫到手机号码上，确保不会漏接电话；

7.2 呼叫转移

我们总有“想静静”、“不希望被打扰”的时候，这种情况下手机静音、关机的话，有可能错过重要的来电。那就来一个呼叫转移电话吧，将所有来电转移到另外一个号码，包括：

无条件前转：我们的手机都不会响起来，直接转接。

遇忙前转：当我们正在打电话时，所有来电会被转接。

无应答前转：当我们在响铃以后不去接听来电时，这个来电会被转接。

警告：可以接听来电的另一个号码，一定要是自己人哦。

7.3 漏电提醒

手机如果没有信号、关机的时候，所有来电是没法接通的。而且信号恢复或者开机以后，也没有任何提示。为了不错过电话，我们可以使用漏电提醒电话，记录那些错过的电话。

用户 A 打电话给用户 B 不通时，核心网发送短信给用户 B；

用户 B 可以打通时，核心网发送短信给用户 A；

7.4 虚拟号码

日常打车、定外卖时可以使用虚拟号码作为临时的联系方式。

虚拟号码只在当前行程或者时间段内有效，一旦行程结束或者时间到了，再去拨打这个虚拟号码，是无法接通的。

这样的话，即在行程期间保持了联系，又在行程结束后中断了联系，保护了我们的真实号码。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）