新势力扎堆造 MPV，新方向还是不归路

今年 5 月，岚图梦想家上市交付，8 月比亚迪腾势 D9 上市，11 月初，极氪 009 上市。日前，小鹏也有一款 MPV 车型上路测试被网友拍到，似乎车企们不约而同盯上了 MPV 市场。

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许多老牌车企原本就有 MPV 燃油车，此时不过是顺应潮流，推出搭载新能源技术的 MPV 车型而已。可小鹏这种造车新势力也进入 MPV 市场，难道 MPV 车型真的要崛起了？

01、市场两极分化，MPV 真有未来？

上世纪 80 年代，经历了第二次石油危机的美国人看着飞速膨胀的油价，不再热衷于车身高大但高油耗的美系车，反而喜欢上了轻薄省油的日系车。面对这种情况，一部分美国车企转型与日系车竞争，另一部分车企则决定为大空间汽车寻找新的出路，濒临倒闭的克莱斯勒公司殊死一搏，于是 MPV 车型诞生了。

MPV 全称“Mini Passenger Van”，即小型厢式旅行车。后来雷诺也开发出了一款 MPV 车型，全称为“Multi-Purpose Vehicle”，即多用途汽车。二者相互融合，才有了我们今天看到的 MPV 汽车。

图源：腾势汽车

传入中国后，MPV 市场迅速形成了两极化格局。在高端用户眼中，MPV 车型是保姆车、商务车，载人数多，而且内部空间大，可以放置许多东西。我们熟知的刘德华、成龙、易建联、姚明等知名人士，都有一台丰田埃尔法为座驾。

在普通消费者眼中，MPV 汽车则是勤劳的象征，尤其是在四五线小城市，大街小巷 MPV 车型随处可见，不过我们通常称它为“面包车”。比较出名的面包车有五菱宏光、五菱之光、东风小康等，承载在一代人勤劳致富的期望。

在车企的不断努力之下，近些年 MPV 车型的定位越来越清晰，目标就是家庭用户。国人看中亲情，一家五口甚至七口人都不稀奇。轿车虽然有高颜值、低油耗的优点，但今天已难以满足家庭用户的需求，所以大空间的 SUV 在 21 世纪初进入中国市场后迅速崛起。乘联会数据显示，2020 年国内 SUV 车型销量就已超过轿车。

相较于 SUV，MPV 的空间更大，但庞大的车身注定颜值难以征服消费者，再加上高油耗和动力问题，销量一直不算太高。乘联会数据显示，2021 年国内 MPV 总销量为 107.9 万辆，销量最高的车型是五菱宏光。

图源：上汽通用五菱

从销量数据来看，MPV 车型与 SUV、轿车差距很大，而且两极化格局没有好转，高销量车型要么是二十万元左右的别克 GL8、传祺 M8 等偏高端的车型，要么是 5 万元左右的低端车，真正的热销价位 8 万元~12 万元，却看不到多少 MPV 的身影。

考虑到汽车行业即将迎来的变局，MPV 车型存在较大的发展空间，可再思考价格因素，别说造车新势力了，老牌车企的 MPV 也很难成功。

02、MPV 或将迎来崭新时代，但车企仍需谨慎

空间足够大的 MPV，却未能像 SUV 一样热销，小雷认为主要原因就在油耗与动力。MPV 车型本来就又大又重，油耗自然高于 SUV，SUV 的油耗又高于轿车。

因为体型方正、风阻大，再加上本身极为厚重，MPV 车型普遍存在动力不足的问题，例如奥德赛，2.0L 的排量，已经很强了，可总功率只有 107kW，驾驶感明显不如同动力的轿车和 SUV。

好在，这些缺点都能被电动机解决。以比亚迪 D1 为例，百公里耗电量仅 12.3 度，哪怕按照商业用地按 1.5 元 / 度计算，不过 18.45 元。MPV 百公里油耗一般在 8L 以上，按照 92 号汽油 7 元 / L 计算，百公里 56 元起步，差距也太大了。

至于动力，内燃机的结构注定传动效率不会很高，热效率不可能超过 50%。电动机就不同了，电效率轻轻松松突破 90%，而且内燃机的扭矩输出在达到一定速度后，会迅速衰减，电动机则相对稳定，可以解决内燃机动力不足的问题。

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但 MPV 前景大好，不代表这些车企能在 MPV 行业站稳脚跟。岚图梦想家、腾势 D9、极氪 009 等车型，售价都非常高，小鹏的 MPV 虽然还在测试阶段，售价大概率不会低。然而消费者对于 MPV 的认知依然处于两极化态势，MPV 价格过高，明显已经放弃了份额最大的低价位消费群体。

至于高价位，消费者则会较为在意品牌，反而没有那么在意性价比。目前高价位销量最高的 MPV 车型是别克 GL8，2021 年总销量 161308，而 MPV 销量第三的车型传祺 M8 年销量仅有 66153 辆，可以说在高端 MPV 市场，别克 GL8 处于绝对的领先地位。

更关键的是，2022 科技展望日上，通用汽车总裁 Mark Reuss 已确认，别克 GL8 也将实现电动化。如此一来，腾势、极氪、小鹏等车企在动力和能耗方面的优势讲大打折扣。虽说国内车企在新能源和智能化领域更具优势，但别克毕竟在 MPV 领域发展多年，品牌价值更高。

因此，极氪也好，腾势、岚图等也好，想要在 MPV 行业扎根，都要一步一步来，先积攒口碑和用户基础，初期很难取得成功，因而不能纠结一时的得失。

但对于小鹏而言，困难还远不止这些，因为小鹏可能承担不起初期的失败。

03、造车新势力，最好暂时远离 MPV

MPV 的市场并不大，2021 年销量不到 110 万辆，与 2148.2 万辆的乘用车总销量相比不值一提。虽说未来 MPV 可能会有前景，但对于造车新势力而言，最好不要强行进入 MPV 市场，主要原因有二，第一点就是前面说的市场空间太小，在众多车企的竞争之下，很可能是赔钱的买卖。

第二点则是造车新势力自身的问题，他们太穷了。腾势、极氪、岚图背后都有大树，拥有试错的空间，哪怕产品没能得到消费者的认可，也不至于伤筋动骨。造车新势力就不同了，目前基本都处于亏损状态，根本没有试错空间。

远的不说，今年第三季度小鹏汽车净亏损 23.8 亿元，虽然比第二季度好一点，但全年亏损预计超过 100 亿元。小鹏背后可没有靠山，花的钱大多来自投资者，若股价能够持续上涨，投资者还能放心一点，可 10 月以来小鹏股票整体呈现下跌态势，今年 11 月销量仅有 5811 辆，甚至不如零跑和问界。

图源：股票网站截图

曾经小鹏与理想、蔚来并列造车新势力御三家，如今却无法进入造车新势力前五，而且连续两个月销量不到 6000 辆。也许正式对于现有业务感到焦虑，小鹏才会急于开拓新市场，进军 MPV。

可是 MPV 市场就那么大，能有多少留给小鹏呢？小鹏为开发 MPV 车型付出的成本，又要到何时才能收回呢？相比之下蔚来就显得明智多了，在 11 月 27 日的东莞松山湖蔚来中心开业典礼上，李斌表示正在解决产能爬坡缓慢的问题，短期内不会做 MPV。

或许小鹏应当学习蔚来的策略，不是不做 MPV，但不能急着做 MPV，至少要稳定轿车和 SUV 的销量，先解决亏损问题。

本文来自微信公众号：锋出行 （ID：fengchuxing2021），作者：失魂引