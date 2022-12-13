消息称 AMD RX7900 系列首发品牌只有蓝宝石、讯景、撼讯，货源极其稀缺

IT之家 12 月 13 日消息，博板堂有渠道商爆料称，AMD RX 7900 系列显卡首发产品只有蓝宝石、讯景、撼讯这三家的非公版型号，将于 12 月 14 日统一开售，但首批货源极度稀缺，各区域总代甚至只有个位数的量。

此外，目前已经开启预售的华擎、华硕、技嘉、盈通品牌型号将于月底到货，数量不明确。

IT之家提醒，AMD RX 7900 系列规格如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。