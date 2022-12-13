乔思伯推出松果 D41 ATX 系列机箱，白色版本 299 元起

IT之家 12 月 13 日消息，今年的双 12 虽然淡了些，但还是有好几家大厂推出新品的，例如乔思伯现宣布“松果” D41 ATX 系列机箱将于 2022 年双 12 期间上线电商平台！

D41 STD / 标准版：黑色 279 / 白色 299

D41 MESH / 网孔版：黑色 329 / 白色 349

D41 STD SCREEN / 标准副屏版：黑色 549 / 白色 599

D41 MESH SCREEN / 网孔副屏版：黑色 599 / 白色 649

据介绍，“D41 系列”在前代产品上吸收了大量玩家反馈意见，进行了诸多改进与优化，如优化前板侧进风散热通道，细化各硬件之间的匹配关系来细节控制尺寸，使其每一项内外尺寸设定都有其意义。通过合理的核心功能满足用户的实际需求，在紧凌结构兼容细节与散热设计进行了诸多的测试调整。

与 D31 系列一样，新机箱前面板集成了一块 16:10、1280x800 分辨率的高清显示副屏，可与机箱结合产生多种创新玩法。

IT之家了解到，你可以将其作为动态壁纸展示屏，可直接调用如 Wallpaper Engine 等壁纸软件资源而画面不会被裁切，还可以将这块副屏结合 AIDA64 设置为硬件监控信息展示窗口，实时的关注主机的工作情况。

《乔思伯推出新款松果 D31 机箱，配备 8 英寸 800p 副屏》