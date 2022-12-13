首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

万代南梦宫《蓝色协议》公布实机演示视频，将登陆 PC、PS5 以及 XSX|S 平台

2022/12/13 14:42:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 12 月 13 日消息，亚马逊和万代南梦宫在 TGA 2022 上公布了一款大型多人在线游戏《蓝色协议》（Blue Protocol）。万代南梦宫现已公布《蓝色协议》最新的实机演示视频。

本作采用虚幻 4 引擎开发，设定在有着“动画电影般画面表现”的世界。本作将于 2023 年 1 月 14 日~16 日进行网络测试，2023 年早春上线 PC 平台，后续还将推出 PS5、XSX|S 版本。目前本作台服、日服、韩服、美服（Steam）都有代理，明年陆续公测。

IT之家了解到，万代南梦宫已经公开了《蓝色协议》的最低 / 推荐硬件配置，具体如下：

低画质：

  • 操作系统：Windows 10 64 位

  • CPU：英特尔酷睿 i3-4340 或 AMD FX-6300 以上

  • 内存：8GB 内存

  • 显卡：NVIDIA Geforce GTX660（2GB）或 AMD Radeon R7 370（2GB）。

  • 存储：至少 40GB 机械硬盘可用空间

  • 分辨率：720p

  • DirectX 版本：DX11 或 DX12

中画质：

  • 操作系统：Windows 10 64 位

  • CPU：英特尔酷睿 i7-7700 或 AMD Ryzen 7 2700

  • 内存：16GB 内存

  • 显卡：NVIDIA Geforce GTX1060（6GB）或 AMD Radeon RX580（8GB）。

  • 存储：至少 40GB 固态硬盘可用空间

  • 分辨率：1080p

  • DirectX 版本：DX12

高画质：

  • 操作系统：Windows 10 或 11（64 位）

  • CPU：英特尔酷睿 i7-11700 或 AMD Ryzen 7 5800X

  • 内存：16GB 内存

  • 显卡 NVIDIA Geforce RTX2060 Super（8GB）或 AMD Radeon RX5700T（8GB）。

  • 存储：至少 40GB 固态硬盘可用空间

  • 分辨率：1080p

  • DirectX 版本：DX12

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用