万代南梦宫《蓝色协议》公布实机演示视频，将登陆 PC、PS5 以及 XSX|S 平台

IT之家 12 月 13 日消息，亚马逊和万代南梦宫在 TGA 2022 上公布了一款大型多人在线游戏《蓝色协议》（Blue Protocol）。万代南梦宫现已公布《蓝色协议》最新的实机演示视频。
本作采用虚幻 4 引擎开发，设定在有着“动画电影般画面表现”的世界。本作将于 2023 年 1 月 14 日~16 日进行网络测试，2023 年早春上线 PC 平台，后续还将推出 PS5、XSX|S 版本。目前本作台服、日服、韩服、美服（Steam）都有代理，明年陆续公测。
IT之家了解到，万代南梦宫已经公开了《蓝色协议》的最低 / 推荐硬件配置，具体如下：
低画质：
操作系统：Windows 10 64 位
CPU：英特尔酷睿 i3-4340 或 AMD FX-6300 以上
内存：8GB 内存
显卡：NVIDIA Geforce GTX660（2GB）或 AMD Radeon R7 370（2GB）。
存储：至少 40GB 机械硬盘可用空间
分辨率：720p
DirectX 版本：DX11 或 DX12
中画质：
操作系统：Windows 10 64 位
CPU：英特尔酷睿 i7-7700 或 AMD Ryzen 7 2700
内存：16GB 内存
显卡：NVIDIA Geforce GTX1060（6GB）或 AMD Radeon RX580（8GB）。
存储：至少 40GB 固态硬盘可用空间
分辨率：1080p
DirectX 版本：DX12
高画质：
操作系统：Windows 10 或 11（64 位）
CPU：英特尔酷睿 i7-11700 或 AMD Ryzen 7 5800X
内存：16GB 内存
显卡 NVIDIA Geforce RTX2060 Super（8GB）或 AMD Radeon RX5700T（8GB）。
存储：至少 40GB 固态硬盘可用空间
分辨率：1080p
DirectX 版本：DX12