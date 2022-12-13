万代南梦宫《蓝色协议》公布实机演示视频，将登陆 PC、PS5 以及 XSX|S 平台

IT之家 12 月 13 日消息，亚马逊和万代南梦宫在 TGA 2022 上公布了一款大型多人在线游戏《蓝色协议》（Blue Protocol）。万代南梦宫现已公布《蓝色协议》最新的实机演示视频。

本作采用虚幻 4 引擎开发，设定在有着“动画电影般画面表现”的世界。本作将于 2023 年 1 月 14 日~16 日进行网络测试，2023 年早春上线 PC 平台，后续还将推出 PS5、XSX|S 版本。目前本作台服、日服、韩服、美服（Steam）都有代理，明年陆续公测。

IT之家了解到，万代南梦宫已经公开了《蓝色协议》的最低 / 推荐硬件配置，具体如下：

低画质：

操作系统：Windows 10 64 位

CPU：英特尔酷睿 i3-4340 或 AMD FX-6300 以上

内存：8GB 内存

显卡：NVIDIA Geforce GTX660（2GB）或 AMD Radeon R7 370（2GB）。

存储：至少 40GB 机械硬盘可用空间

分辨率：720p

DirectX 版本：DX11 或 DX12

中画质：

操作系统：Windows 10 64 位

CPU：英特尔酷睿 i7-7700 或 AMD Ryzen 7 2700

内存：16GB 内存

显卡：NVIDIA Geforce GTX1060（6GB）或 AMD Radeon RX580（8GB）。

存储：至少 40GB 固态硬盘可用空间

分辨率：1080p

DirectX 版本：DX12

高画质：