GPD WIN 4 掌机预售仍保留 32GB + 1TB 配置，GPD OS 公开测试

IT之家 12 月 13 日消息，GPD WIN 4 掌机将在 12 月底预售，官方此前宣布取消 32GB+1TB 的正式版配置。

今日午间，GPD 掌机官方宣布，很多玩家反馈要求保留 32GB + 1TB 配置，经过公司内部讨论，决定预售期间保留这一档配置，以满足玩家的需求，但正式零售时会去掉。这样，WIN 4 预售的各档配置及价格如下表：

其中：32GB + 2TB 配置的 SSD 为 WD 的 SN770，是 PCIe 4.0 SSD，在读写速度翻倍的前提下，发热量更低。

此外，GPD 掌机官方宣布，GPD OS 面向所有 GPD 用户公开测试。GPD OS 由 Manjaro 官方的 ARM 开发者 Furkan kardame 提供，是一个类 SteamOS 的 Linux 系统，面向 WIN Max 2 及 WIN 4 设备。

GPD OS 采用为 Linux Kernel 6.0 内核，基于 Manjaro 的桌面模式和 Steam OS 的游戏模式。用户在首次启动时必须进行以下步骤，才能使 Steam 和 Steam Deck GamePad UI 能正常工作而没有任何问题。

1. 以所有用户权限连接到 Wi-Fi。

2. 在切换到 Deck GamePad UI 之前先启动 Steam 应用程序。（Steam 应用需要更新）

3. 第一次尝试 GamePad UI 时，如果它退回到 KDE Plasma，则只需重启即可。

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IT 之家了解到，GPD WIN 4 掌机搭载 AMD R7 6800U 处理器（28W TDP）。官方称，Radeon 680M 核显对比独显，浮点性能逼近英伟达 GeForce GTX 1060。

据官方介绍，这是全球最小的 6800U 掌机，滑盖设计，搭载 Windows 11 系统，支持 Steam OS；搭载 6 英寸护眼屏，1080P 分辨率，368PPI，覆盖第 5 代康宁大猩猩玻璃，支持 60Hz 和 40Hz 两档刷新率。

掌机机身两端借鉴 PSP 的圆弧设计，握持时受力更加分散，握心采用凸出设计，符合人体工学，满满的填充感，手感更舒适；指纹识别移到左侧，右边增加一个早期 Pocket 2 上采用的光学手指鼠标，支持下压“确认（Enter）”，避免反复调整“手柄 / 鼠标”切换开关；增加了 6 轴陀螺仪支持，体感游戏一样可以玩；摇杆回归传统的错位布局，摇杆帽分拆为裙摆和盖帽，盖帽可夹住裙摆，这样不容易脱落；键盘回归传统的锅仔片按键，保留背光的同时，亮度可调可关闭；双 Type C 口，在连接显示器的同时，亦可充电；肩键增加了七彩炫灯效果，灯效可多重模式切换。

此外，新款掌机增加了背夹的 4G LTE 模块，也会增加背夹 SSD 模块，支持 M.2 2230 和 2242 两种规范。

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