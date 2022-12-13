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十铨为 AMD 平台推出新款 DDR5 内存，支持 EXPO 超频技术

2022/12/13 17:23:12 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 13 日消息，据十铨官方消息，十铨科技旗下 T-FORCE 电竞品牌正式推出专为 AMD Ryzen 7000 系列处理器及 600 系列主板所打造的电竞内存 T-FORCE DELTAα RGB DDR5，支持最新 AMD EXPO 超频技术。

据介绍，T-FORCE DELTAα RGB DDR5 采用隐形战斗机的意象风格，外观搭配全幅式 120° 超广角发光，并支持 ASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion 2.0、MSI Mystic Light Sync、ASROCK-Polychrome Sync、BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 等多家灯效控制软件。

T-FORCE DELTAα RGB DDR5 搭载电源管理芯片 (PMIC) 提升电源管理效能，并搭配专业导热硅胶强化电源管理芯片散热设计，强化散热效能，有效稳定电源管理芯片运作，且支持 On-die ECC 除错机制及 AMD EXPO 快速一键超频。

IT之家了解到，十铨 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 将推出 5200MHz、5600MHz、6000MHz 单通及双通规格，供玩家依据容量及频率需求选购，将于 2023 年 1 月开卖。

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关键词：十铨内存

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