OPPO 第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y 亮相：用于蓝牙耳机，支持 24-bit / 192kHz、个性化空间音频

IT之家 12 月 13 日消息，OPPO 此前宣布第二颗自研芯片将于 12 月 14 日在未来科技大会 2022（OPPO INNO DAY 2022）上正式发布。

在发布之前，OPPO 印度官方已在海外公布了这颗芯片的名称和用途，该芯片名为 MariSilicon Y，按照此前 MariSilicon X 的命名方法，在国内的名称预计是“马里亚纳 Y”，用于提升蓝牙耳机音质。

从视频中可以看到，该芯片支持 24-bit/192kHz 超高质量无损音频，最高带宽可达 12Mbps，AI 算力可达 590GOPS，支持本地 Music Extraction 技术、个性化空间音频，采用台积电 N6RF 工艺，可内嵌于蓝牙耳机。

IT之家了解到，早在 2019 年，OPPO 宣布 3 年投入 500 亿用于前沿技术研发，并于 2020 年提出 3+N+X 科技跃迁战略，其中 3 代表 OPPO 三大核心技术 —— 马里亚纳、潘塔纳尔、安第斯，分别对应 OPPO 的芯片业务、软件工程和云服务。

关于 MariSilicon Y 的具体规格，我们可以期待一下 12 月 14 日的 OPPO 未来科技大会 2022（OPPO INNO DAY 2022）。