【IT之家评测室】小米 MIUI 14 体验：为了轻快，真的下狠手了

如果说小米的 MIUI 是安卓定制 UI 中的功能天花板，相信没有人会否认。但功能过于丰富却带来了副作用：臃肿。自从 MIUI12 开始，大家对 MIUI“我全都要”的开发逻辑就争议不断。说实话，笔者至今还是对在手机铃声里面加入动物叫声的设定不能理解。

因此从 MIUI13 开始，小米就开始进行大规模的系统优化工作。在整个 2022 年，我们能显著地观察到米粉们对 MIUI 的吐槽少了许多。而在即将到来的 MIUI14 中，小米更是将“剃刀计划”列为开发重心，誓要将曾经那个快如闪电的 MIUI 找回来。

那么这个号称“锐意新生”的 MIUI 14，究竟做了哪些更新呢？接下来我们就用小米 13 Pro 上的内测版系统来体验一下。需要说明的是，由于我们手中的还是初版的内测系统，因此很多功能还不甚全面，所以本文中IT之家尽量测试一些已经能看到效果的新特性。

删繁就简的剃刀计划

逻辑学上有一个著名的“奥卡姆剃刀”原理，即“如无必要，毋增实体”。MIUI 14 在大刀阔斧精简的过程中，也参考了这一原理，因此将这个大规模精简系统的行动称为“剃刀计划”。

剃刀计划的第一步，是压缩系统固件。随着系统的不断更新，冗余代码肯定是会越来越多的，这就导致了系统包越来越大了。举个例子，以前的 Windows 系统还可以刻录在最大 4G 的光盘上，但 Windows11 时代已经刻不进去了。系统的膨胀是一个不可逆的进程，但 MIUI 14 却做了不少努力来延缓这一进程。

我们以小米 13 Pro 和小米 12 Pro 上的出厂系统作为对比：小米 12 Pro 的 MIUI 13 系统固件占用为 16.97GB，而小米 13 Pro 的 MIUI 14 占用缩小为 15.48GB，缩减了大约 10%。

剃刀计划的另一大进步，是最大化应用可卸载。在过去，安卓定制 UI 预装软件太多这件事就经常被吐槽，而且很多都不能卸载。后来在工信部的监督下，才犹犹豫豫地开放了卸载，但卸载按钮又藏在系统子菜单里。要知道，隔壁 iOS 除了基础功能外，几乎所有预装 App 都可以卸载呀。这就给许多国内用户一种“安卓不如苹果干净”的固有印象。

而 MIUI 14 这次不仅大幅度放开预装应用的卸载权限，而且做得比苹果更绝。官方宣称，除了 8 款最基础的应用外，其他全部可以卸载。哪怕是相册、下载管理器这样非常基础的应用，只要你能找到第三方的替代 App，就可以放心地把自带的卸载。

我们以《音乐》App 为例，在 MIUI 13 中这个自带的音乐是不能卸载的。但其实我们大部分人听歌还是用网易 QQ 之类的第三方 App，留着纯粹是占用资源。所以在 MIUI 14 中，我们可以把它卸载了！以往必须用 ROOT 或 ADB 才能搞定的复杂操作，现在直接下放给米粉，我想这就是 MIUI 自开发之初就刻在基因里的东西吧。

不仅仅对自己下手，MIUI 14 对于第三方应用也有新的管控方案。如果我们打开长辈手机的通知栏，绝对会发现这里成了常驻广告们的温床。很多流氓 App 默认开启常驻通知，还不能划。还有些软件会用这种歪门邪道来实现“保活”，久而久之不仅会拖慢手机运行速度，还会妨碍正常通知的推送。

如今在 MIUI 14 中，所有第三方通知一视同仁，统统可以像普通通知一样被划掉。不过有些长期后台运行的 App 可能会被自动回复，这时我们也可以在通知中心对它单独进行管理。

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除了上述这些删繁就简的行动外，MIUI 14 还新增了低频应用压缩、重复文件清理等功能，不过暂未实装。但即便就目前已有的特性来看，小米也是下了很大的决心的。在过去笔者拿到小米手机第一步就是用 ADB 冻结一大堆系统应用，再冻结一堆不常用的应用，现在这个需求被 MIUI 14 一劳永逸地解决了。

光子引擎再进化

动画与 UI 设计上，MIUI 14 的变化并不大，这一次光子引擎的进化主要体现在底层程序上。MIUI14 上通过对架构与调度机制进行大幅优化，给 Android 底层内核“动手术”，让系统表现更加流畅。客观上来说，目前主流的安卓 UI 在这些核心场景下优化得都已经很不错了，但实际使用起来，MIUI 14 就是感觉更流畅、掉帧次数更少。

我们这里做了一个小测试，在小米 13 Pro 上连续开启 16 款常用 App，其中还包括 2 款横屏大型游戏。结果在开启过程中动画全程保持流畅，即便是在频繁的横竖切换中，也没有出现什么 BUG。最后查看保活情况，16 款应用也全部存活。

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除了更流畅的动画以外，MIUI 14 还在 MIUI 13 的基础上引入了更多有趣的桌面组件，我们可以在桌面上养花养草养宠物，颇有电脑端桌面宠物的感觉了。此外，现在大部分主流应用图标都提供了四种大小，可以像“华容道”一样自由组合。不过这些特性目前暂时还没有上线，等待推送后大家就可以自由挥发自己的创意了。

端侧隐私，才是真隐私

从 MIUI 12 开始，小米就一直在着力推进隐私保护，每个大版本都会有新的隐私功能上线。而这次主打的，是“端侧隐私”。所谓的端侧隐私是指，把能本地运算的数据尽量都在本地进行，能不上传服务器就不上传服务器。

例如，在 MIUI 14 的相册中，可以直接提取图片中的文字了，而这个 OCR 技术就是完全本地进行的，在我们的测试中，即便是把 Wi-Fi 关闭了，SIM 卡拔掉了，也能正常识别。而且识别效率相当之高，可以像普通的文本一样复制粘贴。

不过除了文字识别外，语音识别也被一定程度上下放到了用户端。比如小爱翻译 App 内就有一个实时字幕功能。在 MIUI 14 中，这个功能成为了全球首个端侧实时中文字幕。不需要联网，也能转录出视频、会议、录音等声音中的中英文，并实时翻译成中文。这对于喜欢追剧，或者需要跨国会议的群体们来说相当好用。

以上就是目前几个开放的端侧隐私功能了，除此之外，新版米家也可以配合局域网内的小米智能中枢网关，无需经过云端就能通过手机、带屏音箱或电视控制家中智能设备，这样做既可以提升控制速度，也能保证家庭隐私。

互联互通，更进一步

从 MIUI + 到小米妙享中心，MIUI 的互联互通机制正在变得越来越成熟。MIUI14 中新增了 4 个新的互联小功能，改变虽小，对于体验的提升可不小。首先是提升了文件互传的速度。过去传文件依赖的是通用的 Wi-Fi 数据传输通道，速度会受限，还会影响画面质量。如今手机电脑互传文件时，会生成一条高速互联总线，这个文件传输速度可谓飞快。实测传输一个 1G 的文件仅需 10 秒左右，速度达到了有线传输的 1 倍多。

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耳机流转也是一个很好用的新功能，以前我们在两台已配对设备间切换蓝牙耳机时，往往要在设置界面重新连接，这个操作就不是很直观。而在 MIUI 14 的流转中心中，我们可以直接拖动耳机图标，在手机和平板间自由切换。

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此外还有两个新特性，但由于需要所有设备都升级到 MIUI 14，所有我们暂时无法测试。一是电脑和平板共享键鼠，还有一个是电视需要输入时手机自动弹出输入法。可以看出，MIUI 的这些流转功能的目的，都是让我们用最顺手的设备操控全家的其他设备，减少双手腾来腾去的时间。如果说懒惰是人类科技进步的原动力，小米一定举双手表示同意。

总结：少即是多

不得不说，MIUI 14 相比 MIUI 13 显性的改变并不大，它的核心改动，都在那些需要仔细用才能体会到的地方。在这段时间的使用中，笔者能感觉到 MIUI 14 的占用变少了、动画流畅了。MIUI 的功能已经领先多年了，只要把这个流畅稳定的地基持续加固，就能坐稳头部安卓定制 UI 的宝座。

另外，最近高通也从发热严重的阴霾中渐渐走出来了。可以预见到在接下来的手机市场中，小米 13 系列将凭借强劲的核心与简洁流畅的系统继续领跑。至于手机的体验如何，IT之家也制作了图文评测，欢迎前去阅读。