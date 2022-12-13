“上帝之手”躲不过“科技之眼”

与往届世界杯一样，本届世界杯可谓精彩纷呈，黑马涌现、强强对决，给全世界球迷带来欢乐，这就是足球的意义所在。

每次世界杯，都会产生话题或者争议焦点。但不同的是，往届世界杯争议聚焦在球员、裁判、教练这些“人”上，本次卡塔尔世界杯，最大的争议点却是球场上的黑科技 ——VAR（视频助理裁判）。

“从我们角度来看，球已经出了底线，但在主裁判与 VAR 沟通后，最终判定进球有效。”在本次世界杯 E 组第三轮日本队与西班牙队的比赛中，解说员说道。而这成为本届世界杯到目前为止最具争议的判罚，VAR 随即被推上了风口浪尖。

国内知名体育解说和评论员黄健翔在微博上表示，VAR 毁了足球，犹如特效毁了电影；本届世界杯冠军已经诞生：VAR。不过，也有支持者表示，VAR 能让判罚更加准确，让足球比赛变得更加公平。

1、球迷称“球赛越来越难看”

2018 年 6 月 16 日，俄罗斯世界杯小组赛 C 组法国对阵澳大利亚的比赛中，主裁判在 VAR 的提醒下改判为点球，这是 VAR 首次在世界杯亮相。时隔四年，今年的卡塔尔世界杯对辅助判罚技术再升级，不仅将 VAR 技术发挥到极致，还新引入“半自动越位识别技术”。

在“科技之眼”的监督下，一切“小动作”都无处遁形，不过，看似越来越公平的判罚却遭到了许多球迷的反感。

“上半场 4 个进球，3 个被判越位，这还怎么踢。”老球迷赵旭伟（化名）在观看阿根廷对阵沙特比赛时激动呐喊着。他告诉《IT 时报》记者，球迷们看球不光是看射门一瞬间，还要看赛场上激烈对抗、团队配合和技术比拼，这些都需要一气呵成。

图源：Sports Illustrated

尚且不论 VAR 系统的对与错，单就一场比赛而言，因为 VAR 判罚，裁判多次吹停，已经严重影响足球比赛的流畅度和连贯性。

以小组赛阿根廷对阵沙特为例，仅上半场比赛，阿根廷因为越位被吹停 7 次，这已经超过阿根廷在 2018 年世界杯中 6 次越位的总次数。据媒体统计，这是世界杯引入 VAR 视频助理裁判以来越位次数最多的单场比赛。

除了越位，频繁的点球判罚也让抗性强、战术多变的足球比赛变得索然无味。数据显示，2014 年巴西世界杯总的点球数为 13 个，而今年世界杯，仅小组赛就已经出现 14 粒点球。“还看什么跑位、战术，看点球大战算了。” 赵旭伟说。

不少人认为，过度依赖科技，足球就只剩冰冷的数据，就像是让 AI 写作，虽能引经据典，却缺少人类情感。

DCCI 互联网研究院院长、互联网专家刘兴亮撰文认为，科技帮助裁判进行更准确的判罚，但这意味着一些行云流水的比赛和精彩的配合进球会被吹掉。从观众的角度看，体验太差，因为在屏幕前看直播的每个球迷，都会靠自己的肉眼和经验进行判断，这便与 VAR 产生矛盾。

以日本队对阵西班牙队第二球为例，众多观众、解说员肉眼可见球已经出界，但 VAR 显示，皮球与底线重合 1.88 毫米，判定进球有效。

“体育竞技都成了科技产品的附属物，丧失了人文因素，变得冷冰冰的，我不想看到。”刘兴亮认为，科技与人性的矛盾，应该是世界杯最大的困境。而怎样在科技与人性之间找到合适的度，是国际足联尽快要解决的大问题。

2、VAR 做不到铁面柔情

在微博中，黄健翔表达的不是对 VAR 精确性和公平性的否定，而是认为将判罚权完全交由 VAR，权力过度集中，导致裁判被架空。“裁判名存实亡”“科技可以取代人类裁判”等话语也甚嚣尘上。

“我认为，VAR 的主要作用还是帮助裁判进行公正判断，取代裁判的可能性不大。”国家一级足球裁判林晧（化名）告诉《IT 时报》记者，目前，主裁判的权力依旧是球场上最大的，VAR 只是提供参考来降低判罚失误率；要不要观看回放、要不要采用 VAR 建议，决定权依旧在主裁判手上。只有进球、点球、判罚红牌和判罚出错的情况下，VAR 才能够介入。

其次，裁判的工作不仅仅是判罚犯规，还要发挥引导作用；比如引导任意球正确摆放、化解球员矛盾等，从而掌控比赛秩序与节奏。

最后，足球之所以能让全世界如此多球迷疯狂，除了精彩的配合与技术外，人情味也是一大魅力。而裁判作为规则的执行者，在做到判罚公平公正的同时，也要尽量展现出温情的一面，这是 VAR 所做不到的。

在喀麦隆队对阵巴西队的比赛中，阿布巴卡尔在第 92 分钟，一记头球破门，喀麦隆队 1:0 战胜对手。阿布巴卡尔兴奋得脱下上衣进行庆祝，这在足球比赛中属于犯规行为。此时的主裁判埃尔法斯并没有打断这令人兴奋的时刻，而是等到阿布巴卡尔庆祝完后，才面带微笑走上前去，与阿布巴卡尔握手表示祝贺，并将手中的黄牌举起。加上此前一张黄牌，两黄变一红，阿布巴卡尔被罚下场。

值得一提的是，林晧还对足球中最复杂，同时也是最受争议的越位规则，提出了自己的观点。

“越位判罚其实一直都存在争议，只不过这次是因为 VAR 将细节放大，导致争论的声音更大。而‘体毛越位’是否判罚，还是需要依据裁判感受与球场上的真实情况进行判断。”林晧告诉记者，“半自动越位系统”让判罚更合理更精准的作用毋庸置疑，随着科技手段越来越精细化，越位规则也可能做出细微调整，不过最终还是让科技服务规则，而不是改变规则去适应科技。

“至于球迷们抱怨，越位判罚时会影响球赛的流畅性与观看体验我也可以理解，但作为一名裁判，首要任务就是保证判罚的准确性和球赛的公平公正，在此基础上再考虑其他。”林晧说。

3、误判依旧是足球的一部分

1.88 毫米重合、“体毛级”越位画线、一缕头发碰到了皮球…… 正当 VAR 展现出毫米级的精确性时，也迎来了本届世界杯的第一次误判。

在 H 组第二轮乌拉圭队对阵葡萄牙队的比赛中，补时阶段，B 费突破禁区，乌拉圭球员吉梅内斯因防守摔倒在禁区内，本能地用手支撑时碰到球，主裁判法加尼被提醒观看 VAR 后，错误将点球判给葡萄牙。最终，葡萄牙 2:0 击败乌拉圭。

乌拉圭足协官员爱德华多透露，国际足联裁判委员会主席科里纳承认，这个点球是误判。

爱德华多说：“吉梅内斯的那个球，裁判很好地把握了尺度，但 VAR 叫住了他，然后做出了一个错误的决定。”

不过，相比没有采用 VAR 之前，球场上的误判率确实降低了许多，“上帝之手”成为永恒的经典同时，可能也不会再次出现。

数据显示，2018 年世界杯前 48 场比赛中，VAR 总共检查出 335 个事件，平均每场比赛 7 个事件，其中主裁判共 14 次在场内观看回放，VAR 团队共 3 次针对疑似事件观看回放。在这些事件中，即使没有 VAR 的帮助，主裁判也对其中 95% 的犯规进行正确的判罚，但在 VAR 的参与下，判罚准确率提升至 99.3%，修正 14 次判罚。

2018 年俄罗斯世界杯落幕后，国际足联裁判委员会主席科里纳和他的同事们均表示 VAR 的运用获得初步成功。“我们一直在说，VAR 不代表完美，错误或者失误无法根除，但是我相信，99.3% 是一个接近完美的数字。”四年后，科里纳这样说道。

本文来自微信公众号：IT 时报 （ID：vittimes），作者：沈毅斌，编辑：钱立富、挨踢妹，排版：季嘉颖