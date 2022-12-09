抖音回应世界杯 4K 直播涉嫌侵权：服务符合实际情况，有明确的合同依据

IT之家 12 月 9 日消息，今日，有报道称因涉嫌不正当竞争，抖音世界杯 4K 直播被法院要求下线。对此，抖音方面回应称，抖音集团为 2022 年卡塔尔世界杯持权转播商。根据合作协议约定，世界杯赛事期间中央广播电视总台向抖音提供超高清（4K）节目信号。抖音集团及旗下产品向用户提供“超高清 4k 免费世界杯直播”服务符合实际情况，有明确的合同依据。

IT之家了解到，12 月 9 日，上海市浦东新区人民法院向北京微播视界科技有限公司发出的民事裁定书，要求“被申请人北京微播视界科技有限公司立即停止在其微信公众号、今日头条、抖音平台中发布‘在 2022 年卡塔尔世界杯期间为用户提供全场次、4K 超高清免费直播世界杯赛事内容’的相关宣传以及停止在其‘抖音’平台上播放世界杯赛事时使用‘超高清 4K’标识。”

抖音 App 是北京微播视界科技有限公司运营的产品之一。此前，抖音已获得中央广播电视总台 2022 卡塔尔世界杯赛事转播授权。

咪咕方面表示，2020 年 12 月 25 日，申请人与中央广播电视总台总经理室 (以下简称央广总台) 签署了 《2020 年度冬奥会、世界杯赛事节目版权许可和媒体合作协议》 (以下简称《合作协议》)，约定双方在本协议下合作赛事的 4K、 8K 及以上信号和 VR 信号在互联网和电信运营商领域所有渠道除央视外，申请人享有独家权利。许可内容包括但不限于 2022 年卡塔尔世界杯，包括小组赛 48 场、淘汰赛 (含决赛) 16 场，共计 64 场全部比赛及其他相关活动。

根据《合作协议》，申请人可以与中央电视总台 4K 电视频道共同排他播放 4K 格式的世界杯赛事视频，包括被申请人在内的其他主体无权进行宣传、播放 4K 格式的世界杯赛事视频。即使被申请人享有世界杯转播版权，也无权提供和播放 4K 格式及以上视频，更无权宣传吸引用户观看其播放的 4K 格式视频。

但是，咪咕方面称，经调查发现，被申请人在微信公众号、今日头条、新浪微博、抖音平台 (网页及 App) 通过其运营账号公开宣传被申请人将在世界杯期间为用户提供“全场次、4K 超高清免费直播” 的世界杯赛事内容，并且在抖音平台播放赛事时，在视频清晰度选择中设置有标识“4K 超高清”的选项。申请人为向己方用户提供有别于其他主体的高质量服务，额外支付了极为高额的授权费用，已获得播放世界杯 4K、8K 及以上格式视频的竞争优势，吸引足球爱好者付费观看。

咪咕方面认为，被申请人在未支出成本的情况下，通过宣传等方式吸引大量用户通过其运营的网页、App 等平台免费观看标识为“4K 超高清”的世界杯内容，在市场上给予用户替代性选择，致使申请人遭受巨大损失。

咪咕方面称已就被申请人的上述行为于 2022 年 11 月 15 日起持续通过邮件、平台内投诉等方式向申请人发送预警函、 下线函，要求被申请人停止侵权。但截止本案申请之日，被申请人的侵权行为仍在持续。