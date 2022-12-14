消息称苹果考虑向第三方应用开放浏览器引擎、NFC 和其它功能

IT之家 12 月 14 日消息，在欧盟和世界其它国家政府施加大量压力后，苹果公司似乎将首次考虑对 iOS 和 App Store 进行深度改革。根据彭博社的报道，该公司正计划向第三方应用程序开放更多的 iOS 功能，包括浏览器引擎和 NFC。

近年来，涉及到第三方开发者可以使用的功能方面，苹果已经大大放开了 iOS 中的限制。例如，应用程序现在可以与 Siri 互动，读取 NFC 标签，提供替代键盘等等。但是，仍然有很多其它限制，但这些限制可能不会持续太久。

苹果将向开发者开放其私有 API

彭博社从熟悉此事的消息人士处获悉，苹果一直在努力向第三方开发者和应用程序开放其私有应用程序接口，也称为 API。这将导致 iOS 的工作方式发生重大变化。

很快可能被废除的主要限制之一是与浏览器引擎有关。目前，所有 iOS 应用都必须使用 WebKit，这是苹果运行 Safari 的引擎。但为了遵守欧盟新的《数字市场法》，苹果已经在努力向其它浏览器引擎开放 iOS。

报告还提到，其它私有的 iOS API 也将在未来被公开，包括对更多相机控制和 iPhone 的 NFC 芯片的访问。虽然第三方应用程序目前可以读取 NFC 标签，但苹果禁止它们为 Apple Pay 的竞争对手工作。欧盟已经批评苹果将 iPhone 中的 NFC 技术限制在自己的服务中。

除了这些变化，据说苹果还在讨论进一步向第三方配件开放 Find My 网络。虽然第三方制造商已经可以使他们的配件与 Find My 网络兼容，但像 Tile 这样的竞争对手声称，与苹果自己的配件如 AirTag 相比，仍有许多不足。

App Store 即将发生深刻变革

彭博社还报道说，苹果正准备让 iPhone 和 iPad 用户通过 iOS 的替代应用商店安装应用。这将允许开发者首次在 App Store 之外正式发布 iOS 应用。

然而，与此同时，报告称苹果没有计划让 iMessage 与其它平台兼容，甚至没有计划采用 RCS 标准。

IT之家了解到，目前还不确定所有这些变化何时会向公众推出，但其中一些可能最快会在明年的 iOS 17 中推出。