苹果 tvOS 16.2 正式版更新，新增 Apple Music 唱歌、Siri 多用户语音识别功能

IT之家 12 月 14 日消息，苹果今天也向 Apple TV 用户提供了 tvOS 16.2 正式版更新，该更新为 Siri 带来了多用户语音识别，还新增了 Apple Music 唱歌功能。

通过 tvOS 16.2，Apple TV 终于获得了 Siri 的多用户语音识别功能，这是一项已经在 HomePod 上提供的功能，可以识别不同人的声音，以便他们可以根据自己的数据向 Siri 提出个人请求。

由于该功能与 Apple TV 用户配置文件集成，Siri 可以根据与虚拟助手对话的用户的声音改变配置文件、播放歌曲或给出建议。tvOS 甚至能够关联用户 iPhone 的语音配置文件，自动识别他们的声音。

IT之家了解到，除了 Siri 语音识别，tvOS 16.2 还为 Apple Music 用户增加了 Apple Music 唱歌功能，可让用户通过可调整人声和实时歌词跟着喜爱的歌曲一起高歌，提供主唱、对唱、和声伴唱等多种体验。不过，Apple Music Sing 只与 2022 年推出的第三代 Apple TV 4K 兼容。

此次更新还支持新的 Home 应用架构，使控制智能家居配件的体验更加可靠和高效。值得注意的是，苹果在 10 月发布了 tvOS 16.1，为 Apple TV 提供了新的 Siri 界面。