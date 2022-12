IT之家 12 月 14 日消息,苹果每年都会推出新年主题的 Apple Watch 挑战活动,今年也不例外。苹果公司今天宣布了 2023 年度的“Ring in the New Year”挑战,鼓励 Apple Watch 用户在 2023 年 1 月连续 7 天完成所有 3 项活动闭环。

每年举行的“Ring in the New Year”挑战都是促进 Apple Watch 用户健身,这也是苹果公司连续第 4 年举行“Ring in the New Year”挑战活动。

IT之家了解到,Apple Watch 以往的挑战活动通常在在某一天完成诸如 5 公里跑步这样的单一目标,而“Ring in the New Year”则更有挑战难度,用户需要连续 7 天完成站立、锻炼和运动三项指标的闭环。完成之后就能获得相应的奖项: