欧空局 Ariane-5 火箭一箭三星发射 Galaxy35/36 通信卫星和 MTG-I1 气象卫星

IT之家 12 月 14 日消息，北京时间 12 月 14 日凌晨 4 时 30 分，欧空局在库鲁航天发射场使用 Ariane 5 大型运载火箭，成功将 Galaxy35/36 通信卫星和 MTG-I1 气象卫星送入预定轨道，三颗卫星总重量 11 吨。

此次发射是 2022 年全世界第 175 次航天发射，欧空局 2022 年第 4 次航天发射。

▲ 图源：ESA

据介绍，Galaxy 35、36 是由 Intelsat 运营的两颗地球同步通信卫星；而 MTG-I1 是 EUMETSAT 的第三代气象卫星中的第一颗。

Meteosat Third Generation Imager (MTG-I1) 卫星将产生相比上一代气象卫星可获得 50 倍的天气数据，该卫星将帮助欧洲和非洲的气象学家快速检测和实现恶劣天气事件预警。

官方表示，MTG 系统将成为世界上最复杂的气象卫星系统，全面运行后欧洲气象学家将能够在整个生命周期内监测风暴的变化。IT之家了解到，这颗卫星发射时的质量为 3.76 吨，而这颗卫星将运行 8.5 年。

Galaxy 35 和 36 卫星是 Maxar 为 Intelsat 建造的一对通讯卫星，跟三星没什么关系，这对卫星将实现与北美广播公司的链接，从而帮助直播体育赛事、娱乐节目和突发新闻等报道，而这两颗卫星将取代之前的两 Galaxy 3C 和 Galaxy 28 老卫星。

图源：ESA / CNES / Arianespace

此次发射使用的 Ariane 5 ECA+ 由 ArianeGroup 制造，于 2019 年 8 月 7 日首次发射，目前已有 8 次成功发射的记录。相比 Ariane 5 重型运载火箭，ECA+ 型号具有更高的 ECA-D 上级。

值得一提的是，Arianespace SA 是一家跨国公司，成立于 1980 年，是世界上第一家商业发射服务提供商。承担 Ariane 5 的制作、运营和营销等工作。