韩国卫星导航增强系统 KASS 将于明日投入运行，可将定位误差范围缩小至 1~1.6m

IT之家 12 月 14 日消息，韩国国土交通部宣布，KASS（Korea Augmentation Satellite System，韩国卫星导航增强系统）将于 12 月 15 日投入运行。该系统旨在将卫星定位误差范围缩小至 1 至 1.6 m，以便提供更精确的位置信息服务。

IT之家了解到，韩国 KASS 计划于 2014 年启动，研发投资规模为 1280 亿韩元（约 6.85 亿元人民币），目前至少已拥有 7 座参考站、2 座卫星通讯站、2 座控制站。

据悉，韩国于今年 6 月发射了该系统的第一颗卫星，并与韩国航空航天研究所进行了测试。根据测试结果，误差范围已大大缩小至约 1 m。

据介绍，该部正计划与私营企业和政府机构讨论如何更好地利用它，有望与汽车导航系统、无人机、智能手机等相结合。

专家解释称，“与智能手机结合使用，KASS 可以提高汽车导航、打车、停车等的准确度和精准度，”他还补充道，“此外，在城市空中交通、自动驾驶、紧急救援、农业等方面也会有很大的帮助。”

该部门还表示，如果计划顺利，将于 2025 年租用卫星作为二号用于导航系统的搭建，到 2027 年发射自主研发的 3 号卫星（千里眼 3 号），2034 年至 2035 年分别发射 4 号、5 号卫星。