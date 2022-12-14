黑鲨推出极寒主动制冷系统，开启后整机降温高达 10℃

IT之家 12 月 14 日消息，今天黑鲨公布了号称是革命性的主动散热方案 —— 极寒主动制冷系统，开启后整机降温可高达 10℃。

据黑鲨介绍，随着游戏内容不断往 HDR、光追效果、高画质、高帧率等方向的发展，对手机的散热能力要求也变得越来越苛刻，市面上的主流旗舰机采用的散热解决方案基本都是被动散热，利用空气和散热板或石墨烯散热片的温差，通过空气自然流动带走发热单元上的热量，但是当手机长时间运行某些大型游戏时，散热表现就没那么给力了，黑鲨为了彻底解决芯片和手机发热这个困扰行业的问题，提出并开发了一整套基于 TEC 的主动散热技术，带来了颠覆性的极寒主动制冷系统。

黑鲨称，如果把主动散热比作手机上的风扇，那么主动制冷简单来说就是安装在手机上的空调系统，但区别于行业传统的主动散热技术，黑鲨利用了主动制冷半导体的是帕尔贴原理，即当有电流通过不同的半导体组成的回路时，除产生不可逆的焦耳热，外在不同导体的接头处，随着电流方向的不同会分别出现吸热放热现象，半导体工作以后会产生一个冷面一个热面，冷面通过 VC 液冷板和 CPU 直触降温，热面的热量转移到散热鳍片，再利用风扇将散热鳍片的热量通过强对流的方式迅速散到环境中，达到主动降低手机温度的目的，因此黑鲨的极寒主动制冷系统甚至可以理解为主动制冷技术，经过黑鲨实验室的科学实验开启主动制冷系统，可以为手机带来 10 度的降温，同时保持游戏满帧率运行。

目前黑鲨并未公布这个全新的散热系统何时应用以及将应用到哪款设备中，网友猜测黑鲨 6 将搭载该系统，并且视频中出现的手机可能就是黑鲨 6，不过目前官方还未公布这方面的信息，IT之家将保持关注。