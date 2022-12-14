消息称顽皮狗已经在开发《最后生还者 3》

IT之家 12 月 14 日消息，曾准确爆料《最后生还者》剧集、《古惑狼 4》消息的舅舅党 ViewerAnon 透露：“Neil Druckmann（《最后生还者 第二幕》的编剧）下一部游戏是《最后生还者 3》，目前顽皮狗已经在处于开发工作当中！”

ViewerAnon 还表示，《神秘海域》将由另一家公司制作，（对顽皮狗来说）目前系列派生是首位的，不会开新 IP。

IT之家提醒，目前暂时没有关于《最后生还者 3》的官方消息，考虑到《最后生还者 2》故事结局似乎没有留下太多余地，具体消息还要以顽皮狗官方为准。

这里还一件趣闻可以姑且一提，Reddit 论坛网友 @wtfcommittee 昨天用 AI 生成了《最后的生还者 3》的剧本，讲述了艾比牺牲自己救艾莉的故事。

故事衔接在《最后的生还者 2》的结尾，艾莉不再对艾比复仇。之后艾比和列夫试图找到方法，来治疗虫草真菌的感染，同时也发现火萤组织仍试图抓艾莉。剧情在这里出现转折，列夫说服了艾比他们必需保护艾莉免受于火萤的追捕，因此他们出发沿路守护艾莉。

火萤绑架迪娜的儿子并威胁艾莉就范时，艾比牺牲自己来保护艾莉。临死前她对艾莉说她很遗憾杀死乔尔，希望艾莉能原谅她，之后她咽下了最后一口气。故事结尾，列夫和其他幸存者一起，在没有牺牲艾莉的情况下，成功找到治疗真菌感染的方法，为这个世界带来改变。