诊断和基准测试工具 AIDA64 6.85 发布：为 AMD Ryzen 7000 处理器优化 AVX-512 测试

IT之家 12 月 14 日消息，FinalWire 旗下的诊断和基准测试工具 AIDA64 近日获得了 6.85 版本更新，添加了对英伟达最新 GeForce RTX 4080 和 AMD Radeon RX 7900 系列显卡的支持。

AIDA64 最新版下载 | AIDA64 v6.85 更新日志

和以往相同，AIDA64 最新版本同样包含 3 个商业版本和 1 个家庭版本，包括 AIDA64 Business、AIDA64 Engineer、AIDA64 Network Audit 和 AIDA64 Extreme。

IT之家根据更新日志了解到，本次版本更新为基于 Zen4 的 Ryzen 7000 系列处理器引入了经过优化的 AVX-512 测试，支持 SmartCool LCD 显示屏，加强了对英特尔 B760 芯片组主板、海盗船 HX1000i 2022、海盗船 HX1500i、技嘉 Aorus 电源单元传感器的支持，以及 AMD Radeon RX 7900 系列和 NVIDIA GeForce RTX 4080 的 GPU 支持。