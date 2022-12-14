原谷歌 Stadia 独占游戏《海浪物语》现已在 PC、PS、Xbox、任天堂 Switch 平台发售

IT之家 12 月 14 日消息，原谷歌 Stadia 云游戏平台独占的第三人称动作冒险游戏《海浪物语（Wavetale）》现已在 PC、NS、PS4|5、XSX|S、Xbox One 平台发售。这款游戏目前在 Steam 平台显示为 108 元，国区首发-10% 后为 97.2 元。

IT之家了解到，这款游戏由 Zoink Games 开发，由 Thunderful Games 发行，此前在 Stadia 平台定价为 29.99 美元（约 209 元人民币）。

配置需求方面，Steam 仅提供了最新配置参考，需要英特尔酷睿 i3-4170 或 AMD 锐龙 R3 1200 处理器 + GTX 660 2GB / RX 560 显卡。

游戏介绍：

在淹没城市的水域中冲浪！解开过去的故事，从神秘的海洋生物中拯救岛民，并发现隐藏在地表下的秘密。

在《海浪物语》中探索开阔的大海和搁浅镇（Strandville）衰败的群岛，这是一款故事驱动的动作冒险游戏，玩家将在游戏中扮演年轻女孩西格丽德（Sigrid）穿越平静的水域和汹涌的海浪，她与神秘的影子成为朋友，影子为她提供了在水上行走的力量。

在海浪中飞驰，用你的网从屋顶上荡向空中，击败老对手以拯救岛上的居民。这一切都得到了水面下影子 —— 还有你脾气暴躁的祖母的帮助。