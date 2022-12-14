研究发现：智能音箱有助于减少独居者孤独感

IT之家 12 月 14 日消息，根据英国通讯管理局（Ofcom）的最新研究，智能音箱能帮助独自生活的人减少孤独感，并让一些残疾人有更强的独立感。

IT之家了解到，调查选取了 100 名智能音箱用户和 15 名非智能音箱用户，让他们使用智能音箱进行测试。一些测试者将智能音箱描述为像一个伴侣，并说他们喜欢能够与它交谈。一些残疾人测试者说，这对他们的生活产生了重大影响，让他们有了更大的独立性，帮助他们管理，甚至改善他们的状况和能力。

其中一位测试者说：“有了智能音箱我会更加独立，我的护理人员不必每隔五分钟就起身帮忙。就像今天晚上，我可以直接要求智能音箱把灯打开。几年前，在我拥有这种设备之前，我不得不要求人们手动帮我做一些事情。”

Ofcom 的最新数据显示，智能音箱的拥有率在疫情期间几乎翻了一番，从 2020 年 22% 的家庭拥有率增加到今年年初的 39%。

研究参与者表示，他们主要用智能音箱来听音乐、广播、新闻和天气。最新的行业数据显示，现在有 13% 的广播收听时间是通过智能音箱进行的。人们普遍认为他们比以前听得更多，并说他们的智能音箱使他们能够收听更广泛的电台。

Ofcom 的研究还显示，27% 的智能音箱拥有者现在从他们的设备中获取新闻。然而大多数人表示，他们使用智能音箱获取即时头条新闻，但仍然会使用电视、报纸或网络获取更深入的新闻。

对于智能音箱提供个性定制内容的喜好度也因人而异，有的人表示很方便，但另一些人认为这令人不安。没有智能音箱的人表示，他们不明白这一点，或者将其视为奢侈品而非必需品。一些人担心信息窃听，尽管有时候没有说出唤醒词，智能音箱却自动播放内容让人不安。还有人担心犯罪分子是否有可能利用智能音箱通过黑客攻击窃取数据、银行信息或身份，他们说他们听说过婴儿监视器和路由器等其它设备被黑的例子。