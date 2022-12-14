Backblaze：到 2025 年 HDD 机械硬盘价格将降到每 GB 一美分

IT之家 12 月 14 日消息，云备份和存储供应商 Backblaze 预计，消费者最快可以在 2025 年以每 GB 一美分（0.01 美元）的价格买到 HDD 机械硬盘，按照当前的汇率计算，也就是每 GB 七分钱人民币。

▲ 图源 Backblaze，下同

从 2009 年开始，Andy Klein 分析了 Backblaze 在公司运营期间的 HDD 采购数据。当时，Backblaze 的 HDD 采购平均存储成本约为 0.114 美元 / GB（每个 HDD 的容量在 1TB 和 2TB 之间）。

到 2017 年，随着 8TB HDD 的出现，采购成本下降了 73%，降至 0.03 美元 / GB。在其间的几年里，得益于容量越来越大的 HDD，Backblaze 目前采购的 16TB HDD 达到了 0.014 美元 / GB。

总之，自 2009 年以来，HDD 的每 GB 价格下降了 87.4%，其中大部分降价发生在 2017 年之后。从 2017 年到今天，尽管受到某些 HDD 加密货币和新冠疫情的影响，HDD 整体价格还是下降了 56.36%。

IT之家了解到，根据 Klein 的说法，由于 22TB 和 24TB HDD 的存储密度增加，预计到 2025 年 HDD 存储定价将达到 0.01 美元 / GB。也就是大概 220 美元（当前约 1531 元人民币）或 240 美元（当前约 1670 元人民币）买到 22TB 或 24TB 的 HDD。