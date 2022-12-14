意法半导体 CEO 三年来首次访华，实地考察长安汽车、赛力斯汽车、宁德时代等

IT之家 12 月 14 日消息，意法半导体 (以下简称 ST) 总裁兼首席执行官 Jean-Marc Chery 和全球市场营销总裁 Jerome Roux 于 2022 年 11 月重启了对中国的客户的拜访。这是疫情爆发近三年来首位访华的全球半导体公司 CEO。





此次，Jean-Marc Chery、Jerome Roux、意法半导体执行副总裁等 ST 高管与多位来自汽车和工业领域的战略客户进行深入交流，包括长安汽车、赛力斯汽车、宁德时代、固德威、威迈斯新能源、埃泰克汽车电子等等。工业和汽车是意法半导体业务组合中增长势头最为强劲的两个市场，着力推进并重点关注这两个高增长市场是公司近几年的战略方向，更是达成三年内公司营收超 200 亿美元这一宏大目标的关键。

中国推进电动汽车发展的力度非常强劲。数据显示，截至 2021 年，中国新能源汽车销量已连续 7 年位居全球第一。目前中国的电动汽车销量占全球销量一半，在中国新上牌的汽车中，近四分之一是电动或插电式混动汽车，领先于欧美市场。同时，新能源汽车的快速发展，也带动了对快速充电站和车辆通信装置等基础设施的投资。

在此次中国之行中，Jean-Marc Chery 等意法半导体高管应邀实地考察了两家具有代表性的中国车企 —— 快速增长的国产新能源汽车品牌赛力斯汽车和中国龙头车企长安汽车。

赛力斯介绍了 AITO 问界 M5 智能驾驶舱。

长安汽车带领参观了长安汽车全球研发中心展厅，介绍了从传统油车、新能源汽车到发动机、变速器等创新解决方案，并重点展示了高效节能的蓝鲸（BlueCore）发动机、先进的电子和电气架构 SDA 平台等关键技术。据悉，长安汽车正在加速向电气化及电动化全面转型，在 2025 年前，会陆续推出 30 余款智能网联全新产品，车载芯片预计达到 29 亿颗。

Jean-Marc Chery 等意法半导体高管还应邀试驾了来自赛力斯和长安的几款搭载了尖端技术的最新智能电动汽车。

多年来，意法半导体战略和投资面向智慧出行、电源和能源管理、物联网和互联。以第三代半导体碳化硅 (SiC) 技术为例，具有提高电动车续航里程、缩短充电时间、提高工业电源和电机能效和性能、减少系统尺寸和总拥有成本等显著特点。目前意法半导体进行中的 SiC 汽车和工业合作项目约 100 个，全球市占份额超 40%，已搭载量产乘用车超 300 万辆。

IT之家了解到，作为一家半导体垂直整合制造商 (IDM)，ST 掌握包括芯片设计、晶圆制造、封装测试、销售等环节在内的完整半导体供应链体系，以及先进的制造设备。