3D 动作游戏《海绵宝宝：震撼宇宙》Boss 战实机演示公开，明年 2 月发售

IT之家 12 月 14 日消息，《海绵宝宝：宇宙摇摆》是一款 3D 平台动作游戏，将于 2023 年 2 月 1 日正式推出，登陆 PC（Steam、Epic）、PS4、Xbox one、Switch，游戏支持中文，Steam 国区售价 136 元。

《海绵宝宝：震撼宇宙》近日公布了游戏的实机 Boss 战宣传片，游戏将于明年 2 月发售。

当能让愿望成真的美人鱼眼泪落入了海绵宝宝和派大星的手里…… 这应该不会出什么事吧？当然，这种将不同次元联系在一起的组合可能看上去并不怎么靠谱，而且还会为您打开通往狂野许愿世界的传送门。但万千宠爱的海绵宝宝可没有完成不了的任务 —— 只要穿上合适的宇宙服饰就可以啦！