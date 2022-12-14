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3D 动作游戏《海绵宝宝：震撼宇宙》Boss 战实机演示公开，明年 2 月发售

2022/12/14 16:21:03 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 14 日消息，《海绵宝宝：宇宙摇摆》是一款 3D 平台动作游戏，将于 2023 年 2 月 1 日正式推出，登陆 PC（Steam、Epic）、PS4、Xbox one、Switch，游戏支持中文，Steam 国区售价 136 元。

《海绵宝宝：震撼宇宙》近日公布了游戏的实机 Boss 战宣传片，游戏将于明年 2 月发售。

实机 Boss 战宣传片：

游戏介绍：

当能让愿望成真的美人鱼眼泪落入了海绵宝宝和派大星的手里…… 这应该不会出什么事吧？当然，这种将不同次元联系在一起的组合可能看上去并不怎么靠谱，而且还会为您打开通往狂野许愿世界的传送门。但万千宠爱的海绵宝宝可没有完成不了的任务 —— 只要穿上合适的宇宙服饰就可以啦！

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7/8.1/10/11

  • 处理器: AMD Phenom II X4 925 / Intel Pentium Dual Core G3320

  • 内存: 4 GB RAM

  • 显卡: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 10 GB 可用空间

游戏截图：

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关键词：海绵宝宝

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