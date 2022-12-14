Lucid 集团与松下能源公司签署为期多年的电池供应协议

12 月 14 日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创公司 Lucid 集团已与松下旗下核心子公司松下能源公司（Panasonic Energy Co., Ltd.）签署为期多年的电池供应协议。

根据协议，松下将为 Lucid 集团供应锂离子电池，这些电池将来自松下位于日本大阪的工厂和位于美国堪萨斯州德索托的新工厂，将用于 Lucid Air 轿车和即将推出的 Gravity SUV。

11 月 2 日，松下位于堪萨斯州的电池厂破土动工，该工厂预计耗资 40 亿美元，可能创造多达 4000 个新的就业机会，将于 2025 年 3 月下旬开始量产 2170 锂离子电池，初始产能预计约为 30GWh。

松下的目标是，到 2028 财年将电动汽车电池产能从目前每年约 500 千兆瓦时的水平提高两到三倍。

目前，该公司正着眼于在美国建设第三个电动汽车电池工厂，该工厂可能位于俄克拉荷马州，预计也将耗资 40 亿美元，并创造 4000 个工作岗位。

Lucid 集团是 Lucid Motors 在 2021 年 7 月 23 日完成与特殊目的收购公司（SPAC）Churchill Capital Corp IV 合并后更名而来，该公司的目标是在 2022 年和 2023 年分别实现 20000 辆和 50000 辆的产量目标。

报道称，Lucid 集团已经在部分 Air 版本上使用了 LG 化学的电池，包括 Grand Touring，而它在最初的 Dream Edition Air 版本中使用了三星 SDI 的电池。

Lucid Motors 和松下表示，松下的电池将供应给 Lucid 的“整车系列”，所以目前还不清楚哪些版本可能保留现有供应商的电池。